Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi?

Ünlü şarkıcı Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı ve Hadise ne dedi soruları gündeme geliyor. Hadise ile Sinan Akçıl ne zaman sevgili oldu ve Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı sorularına yanıt aranıyor. Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

HADİSE İLE SİNAN AKÇIL NEDEN AYRILDI?

Hadise ve Sinan Akçıl, 2009-2010 yılları arasında yaşadıkları aşkla gündeme gelmiş, ancak bu ilişki olaylı bir şekilde sona ermişti.

Ayrılığın nedeni, Akçıl'ın telefonunda bulunan bir video olmuştu. İddiaya göre, videoda Akçıl'ın ünlü olmayan eski sevgilisiyle öpüşüp sarıldığı görüntüler yer alıyordu. Akçıl, bu ilişkinin geçmişte yaşandığını savunsa da Hadise buna inanmayarak ilişkiyi bitirme kararı almıştı.

HADİSE ESKİ SEVGİLİSİ SİNAN AKÇIL HAKKINDA NE DEDİ?

Hem konserleri hem de dizisiyle gündemde olan Hadise, bu kez eski ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. YouTube'da İbrahim Selim'in programına konuk olan Hadise, geçmişte yaşadığı bir ilişki hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Hadise, "Bir tartışma yaşandı ve ben evden çıktım, otele gittim. Peşimden geldi. İlişkilerde bazen ayrılma süreci başlar ama ayrılamazsınız. Telefonumu şarj eder misin dedi, sonra bir anda 'Her şeyi senkronize etmek ister misin?' mesajı çıktı. 'Evet'e bastım ve bir baktım, aynada çekilmiş bir sürü fotoğrafı vardı. Ardından bir video izledim" dedi.

Bu açıklamalar magazin gündeminde büyük yankı uyandırırken, Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi. "2. Sayfa" programında yer alan habere göre Akçıl, "Ben olayı tam olarak bu şekilde hatırlamıyorum ama neyse. Bir kadının sözü üzerine laf edilmez. Eski defterler çoktan kapandı" ifadelerini kullandı.