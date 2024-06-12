Hacı Boydak tahliye mi oldu, neden tahliye oldu? Hacı Boydak kimdir?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve yöneticiliği suçlamasıyla Boydak Holding üst yöneticilerinden Hacı Boydak'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkındaki mahkumiyet kararları ile sanıkların şirket hisselerinin müsadere edilmesi kararları onanmıştı. Bugün ise tahliye idiası gündem oldu. Peki, Hacı Boydak tahliye mi oldu?

HACI BOYDAK TAHLİYE Mİ OLDU?

Hacı Boydak ile ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Hacılar Meydan Haber'in iddialarına göre, Hacı Boydak'ın bugün tahliye edileceği iddia edildi. Hacılar Meydan Haber'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "FETÖ davasından 11 yıl 10 ay hapis cezası olan Hacı Boydak bugün tahliye oluyor." ifadeleri kullanıldı.

HACI BOYDAK KİMDİR?

Doğum: 1958 (66 yıl yaşında)

Hacı Boydak 1958 yılında Kayseri'de doğmuştur. İlk iş deneyimine babasının yanında katiplik yaparak başlamıştır.5 metrekarelik bir atölyede temelleri atılan Boydak Holding, bugün mobilya, enerji, telekomünikasyon, tekstil, kimya ve finans gibi farklı alanlarda 42 şirketi bulunuyor. Boydak Holding, Türkiye'nin en çok patent ve tescil başvurusunda bulunan ilk üç firması arasında yer alıyor. Başta koltuk, kanepe, çeyiz sandığı gibi mobilyalar üretmeye başlayan Hacı Boydak kardeşi Memduh Boydak ile birlikte işleri ilerleterek Boydak Holding'i kurmuştur. Üç çocuk, iki torun sahibi olan Hacı Boydak Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmektedir. Boydak Holding 1957 yılında Kayseri'de kurulmuştur. 8 ayrı sektörde 41 şirkete sahip olan Boydak Holding Türkiye'nin en önemli markaları; İstikbal, Bellona, Mondi, İstikbal Mutfak & Banyo, Hes Kablo, Boyteks, Form Sünger gibi firmalar bulunmaktadır. Memduh Boydak ve Hacı Boydak kardeşlerin yönetim kadrosunda bulunduğu Boydak Holding İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 7, ikinci en büyük sanayi kuruluşu listesinde ise 1 şirketi ile yer alıyor.

(Haber Kapak Görseli 2016 yılına aittir. )