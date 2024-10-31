Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? 2025 yılında hac görevini yerine getirmek için Türkiye genelinde 1 milyon 849 bin 584 kişi başvuruda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara'da elektronik ortamda yapılan hac kura çekilişiyle, 84 bin 942 kişi kutsal topraklara gitme hakkı kazandı. Ancak asil listede yer bulamayan hacı adayları, yedek kura çekiliş tarihini beklemeye başladı. 2025 yılı hac yedek kuralarının ne zaman çekileceği ve yedek adayların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, hacı adaylarının gündemindeki yerini koruyor. Peki, Yedek hac kuraları ne zaman çekilecek? Detaylar!

HAC YEDEK KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı hac kontenjanı, Suudi Arabistan'ın ülkemize tanıdığı 84 bin 942 kişilik kontenjan doğrultusunda belirlendi. Kurada adı çıkmayan hacı adayları için yedek kura çekiminin yapılacağı belirtilmiş ancak henüz kesin bir tarih açıklanmamış durumda.

Geçmiş yıllarda yedek kura çekimlerinin, asil kuradan kısa bir süre sonra yapıldığı biliniyor. Bu yıl için de yedeklerin çekim tarihinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

HAC YEDEKLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac kuralarını elektronik ortamda e-Devlet sistemi üzerinden açıkladığı biliniyor. Yedek kuraların sonuçlarının da e-Devlet üzerinden yayınlanması bekleniyor. Hacı adayları, "Hac İşlemleri" dijital hizmetini kullanarak yedek listede yer alıp almadıklarını sorgulayabilecekler.

Yedek listelerin açıklanmasıyla, adayların hac ibadetlerini yerine getirebilmek adına kesin kayıt hakkı elde edebilmesi mümkün olacak.

YEDEK HAC KURALARI NE ZAMAN?

Henüz yedek hac kura çekiliş tarihi belirlenmemiş olsa da hacı adaylarının beklentisi, çekilişin kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesi yönünde.

Başkan Erbaş'ın açıklamasında da belirttiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı, mevcut kontenjanlar doğrultusunda adaylara adil bir yöntemle hak tanıyabilmek için kura sistemini kullanıyor. Kurada yedek listede yer alacak adayların sonuçları ve hac işlemleri için net bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önümüzdeki günlerde yapacağı duyurularla kesinlik kazanacak.