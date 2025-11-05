Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, 2026 yılı hac kurası tarihi ve uygulama detayları netleşti. Hacı adayları, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi, saatini ve öğrenme yöntemlerini merak ediyor. Peki, Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Hac kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Hac kura sonuçlarına dair detaylar haberimizde...

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecektir. Noter ve basın mensuplarının huzurunda çekilecek olan bu dijital kura, şeffaf ve güvenli bir şekilde yapılacak.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, asil listede yer alan hacı adaylarının sonuçları genellikle aynı gün veya çok kısa bir süre içinde erişime açılır. Hac kura sonuçlarının açıklanma tarihini yakından takip etmek, adayların kayıt işlemlerini ve sonraki adımları zamanında tamamlaması açısından kritik öneme sahiptir.

2026 HAC KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 yılı hac kurası, saat 10:30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Kura çekimi sırasında asil ve yedek listeler belirlenecek, dijital ortamda kayıt altına alınacak ve aynı gün içerisinde e-Devlet üzerinden sonuçlar sorgulanabilir hale gelecektir. Hac adaylarının mağduriyet yaşamaması için saat bilgisine dikkat ederek sonuç sorgulama işlemlerini planlamaları önemlidir.

2026 HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hacı adayları, 2026 Hac kura sonuçlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi yayın kanalları ve e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilirler.

Diyanet Resmi Kanalları: Kura çekimi canlı olarak yayınlanacak, sonuçlar da Diyanet'in web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak, kişisel sonuç bilgileri anında görüntülenebilir.

Dijital sorgulama sistemi, sonuçların güvenli ve hızlı bir şekilde erişilebilir olmasını sağlar.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen hacı adayları için adım adım süreç şu şekildedir:

e-Devlet Giriş: turkiye.gov.tr adresine gidin ve T.C. Kimlik numaranız ile şifrenizle giriş yapın.

Hac Kura Sorgulama: "Hac Kura Sonuçları Sorgulama" menüsünü seçin.

Sonuç Görüntüleme: Kura sonucunuz ekranda görüntülenecek; asil veya yedek listede olup olmadığınız bu aşamada öğrenilebilir.

Kayıt İşlemleri: Asil listede yer alan adaylar için kayıt süreci ve konaklama türü seçimi gibi detaylı adımlar, Diyanet tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Hacı adaylarının, belgelerini ve kayıt süreçlerini önceden hazırlamaları, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından büyük önem taşır.