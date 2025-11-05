HAC KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN! 2026 Hac kura çekilişi canlı izleme linki var mı? Hac kura çekilişi nereden, nasıl izlenir?

2026 yılı Hac ibadeti için ön kayıtlarını tamamlayan milyonlarca vatandaş, gözlerini Hac kura çekilişi canlı yayın tarihine çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi, adayların kutsal topraklara gidecekleri tarihleri ve kontenjanları belirleyecek kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Peki, Hac kura çekilişi canlı yayın nereden, nasıl izlenir?2026 Hac kura çekilişi canlı izleme linki var mı? Hac kura çekiliş sonuçları nerede, nasıl öğrenilir? Hac kura çekilişi canlı izleme linki! Detaylar...

HAC KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN!

Hac kurası, adayların kutsal topraklara gidecekleri tarihleri ve kontenjanları belirleyen kritik bir aşamadır. 2026 yılı için Hac ibadeti, Kurban Bayramı dönemine denk gelen 24-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Vatandaşlar, kura çekilişi sonucunda Hac yolculuğu için kesin olarak seçilip seçilmediklerini öğrenebilecekler.

2026 HAC KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

2026 Hac kura çekilişi, vatandaşların dijital olarak takip edebileceği bir canlı yayınla gerçekleştirilecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı, şeffaflık ilkesine bağlı kalarak kura sürecini Hac ve Umre Kurulu üyeleri, noter ve basın mensuplarının huzurunda dijital ortamda organize ediyor.

Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede hacı adayları ve yakınları, kura sonuçlarını anlık olarak izleyebilecek ve süreci doğrudan takip etme imkânı bulacak.

Canlı yayına erişmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in resmi web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden kura çekimini güvenle takip edebilir. Bu uygulama, sürecin hem şeffaf hem de erişilebilir olmasını sağlayarak vatandaşların sürece güven duymasını desteklemektedir.

2026 HAC KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN NASIL İZLENİR?

Hac kura çekilişi, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, kura çekilişinin 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da başlayacağını açıkladı.

Kura çekimi süreci şu şekilde işliyor:

Hac ve Umre Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan dijital sistemle aday listeleri kontrol edilir.

Noter ve basın mensupları huzurunda kura çekimi yapılır.

Seçilen adaylar, anlık olarak Diyanet'in YouTube kanalında duyurulur.

Vatandaşlar, kura çekilişini Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalı üzerinden izleyerek sürecin her aşamasını takip edebilir.

HAC KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz 2026 Hac kura çekilişi gerçekleştirilmemiştir. Kura, 5 Kasım 2025 tarihinde yapılacak ve sonuçlar canlı yayın sırasında açıklanacaktır. Canlı yayının ardından sonuçlar Diyanet'in resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında da yayınlanacaktır.

Hac kura sonuçları, adaylar için büyük önem taşır; çünkü bu sonuçlar, hangi vatandaşların 2026 yılı Hac ibadetine katılacağını belirler. Kura çekilişinin dijital ortamda ve noter huzurunda yapılması, hem adil hem de şeffaf bir süreç olmasını garanti eder.

HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2026 yılı Hac kurası için kesin tarih 5 Kasım 2025 Çarşamba olarak belirlendi. Saat 10.30'da başlayacak kura çekimi, yaklaşık olarak birkaç saat sürecek ve tüm sonuçlar canlı yayın aracılığıyla açıklanacaktır.

Hac ibadeti, 24-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacağından, kuraya katılan vatandaşlar Hac seyahat planlarını şimdiden hazırlayabilirler. Kura çekilişi ile adaylar, Hac kontenjanlarını öğrenerek yolculuk için gerekli hazırlıkları zamanında başlatabilir.