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Hac başvurusu nasıl yapılır? 2025 Hac kayıt işlemleri başladı mı?

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2025 Hac kayıt nasıl yapılır? Hac kayıt işlemleri başladı mı? Hac başvuruları ön kayıtları başladı mı? Hac başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacağı açıklandı. Peki, hac başvurusu ne zamana kadar?

Hac başvurusu nasıl yapılır? 2025 Hac başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2025 Hac başvuruları ne zamana kadar yapılacak? Hac başvuruları önceki yıllardan farklı olarak, kayıt işlemleri Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek. İşte Hac başvurusu ve daha fazlasıyla ilgili tüm detaylar haberimizde…

HAC BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Hac başvurularında yeni bir düzenleme yapıldı. Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden ön kayıt ve kayıt yenileme başvurularını yapabilecek.

Bu yıl, 2024 hac kurasına girip kesin kayıt elde edemeyenler ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları artık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yenilenmeyecek.

HAC BAŞVURUSU ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?

Hacı adaylarının ön kayıt başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesi adına e-Devlet üzerinden işlemler gerçekleşecek. Adaylar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Adaylar, 16 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücreti yatırarak ön kayıt başvurularını yapabilir.

Hac başvurusu nasıl yapılır? 2025 Hac kayıt işlemleri başladı mı?

Betül Cirit
Betül Cirit
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