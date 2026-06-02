Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: CHP'nin ihraçla bölünmesi, partinin de kayba uğraması demektir

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan liderlik tartışmaları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun itirazlarına rağmen grup toplantısı gerçekleştirildi. “Başkan Özgür” sloganlarıyla kürsüye çıkan Özgür Özel, partililere hitap ederken salondaki atmosfer ve yaşanan gelişmeler Ankara gündemine damga vurdu.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’a yaptığı değerlendirmede toplantının detaylarını aktardı. Güzel, Özgür Özel’in konuşmasının yoğun ilgi gördüğünü ancak toplantı sırasında dikkat çeken sloganların da öne çıktığını belirtti.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI BÜYÜK BİR ALKIŞLA VE COŞKUYLA KARŞILANDI”

Toplantı salonundaki atmosferi anlatan Şerife Güzel, “Özgür Özel’in konuşması büyük bir alkışla ve coşkuyla karşılandı” dedi.CHP’de yaşanan tartışmalara rağmen toplantıya katılımın yüksek olduğunu belirten Güzel, salondaki partililerin Özel’e güçlü destek verdiğini ifade etti.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI SIK SIK ‘HAİN KEMAL’ SLOGANLARIYLA KESİLDİ”

Toplantının en dikkat çeken anlarından birinin sloganlar olduğunu belirten Güzel, “Özgür Özel’in konuşması sık sık ‘Hain Kemal’ sloganlarıyla kesildi” ifadelerini kullandı. Parti içindeki gerilimin salona da yansıdığını söyleyen Güzel, sloganların toplantının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldiğini aktardı.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN ÇAĞRISINA UYUP GELEN ESKİ VEKİLLER VAR”

Toplantıya yalnızca mevcut milletvekillerinin değil, eski isimlerin de katıldığını belirten Güzel, “Özgür Özel’in çağrısına uyup gelen eski vekiller var” dedi. Parti içerisindeki farklı isimlerin toplantıda yer almasının, Özel’e verilen desteğin boyutunu göstermesi açısından dikkat çekici olduğunu ifade etti.

“TEMMUZ AYINDA KURULTAYIN BU SORUNU ÇÖZECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR”

CHP kulislerinde kurultay beklentisinin sürdüğünü aktaran Güzel, “Temmuz ayında kurultayın bu sorunu çözeceği düşünülüyor” dedi. Parti içerisinde yaşanan tartışmaların sona ermesi için gözlerin kurultay sürecine çevrildiğini belirten Güzel, birçok partilinin çözüm adresi olarak kurultayı gördüğünü söyledi.

“PARTİNİN İHRAÇLA BİRLİKTE TAMAMEN BÖLÜNMESİ CHP’NİN DE KAYBA UĞRAMASI DEMEKTİR”

CHP’de konuşulan ihraç iddialarına da değinen Güzel, “Partinin ihraçla birlikte tamamen bölünmesi demek aynı zamanda CHP’nin de kayba uğramasıdır” ifadelerini kullandı. Yaşanan sürecin yalnızca parti içi dengeleri değil, CHP’nin geleceğini de doğrudan etkileyebilecek bir noktaya ulaştığını belirten Güzel, önümüzdeki dönemde alınacak kararların kritik önem taşıdığını söyledi.