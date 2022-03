Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 27 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

26 MART 2022 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 27 Mart 2022 Pazar gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

KABİNE TOPLANIYOR

Kabine Toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilecek. Toplantı öncesinde, gündem maddeleri de ortaya çıktı. Buna göre Kabine'nin masasındaki en önemli konu, vatandaşın uzun süreden bu yana dert yandığı "gıdaya erişimi" ile ilgili sorunlar. Toplantıda, stokçuluk yapanlara yönelik önemli kararlar alınması bekleniyor.

RUS KOMUTAN KAYIPLARA DAYANAMADI, İNTİHAR ETTİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar 32. gününde devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki savaşa katılan bir Rus tank alay komutanının intihar ettiğini öne sürdü. 4'üncü Panzer Tümeni komutanının, depodaki her 10 tanktan sadece birinin "az ya da çok" çalışır durumda olduğuna dair telsiz mesajını dinledikten sonra kendini vurduğu öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere işgalin başından bu yana 7 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısı hayatını kaybetmişti.

GALATASARAY SEÇİME GİDİYOR

Galatasaray'da Burak Elmas ile seçimde yarışa giren Metin Öztürk, yeniden başkanlığa aday oldu. Öztürk, "Kimseyle birleşmeyeceğim, tek aday olarak hazırım" dedi.

A Spor'a konuşan Öztürk, "Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek aday olarak seçime hazırım. Projelerim ve ekibim hazır. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANINDAN ETMÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştuğu toplantının görüntüleri yayınladı. Et ürünlerine gelen yüzde 48'lik zammın ardından Erdoğan, "En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, Ramazan'ımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu'nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim." diyerek Ramazan'da ucuz et indirimi müjdesi verdi.

