Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 15 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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YOK DENİLEN TOZ ŞEKER DEPODAN ÇIKTI

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yer alan bir zincir marketin deposunda yapılan denetimde, satışa hazır halde stoklanmış 48 ton toz şeker ele geçirildi. Market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu.

Ekipler konuyla ilgili zincir marketin raflarında toz şeker bulunmadığını tespit etmesi ve çalışanlarının da bir süredir toz şekerin gelmediğini beyan etmesi üzerin denetime hız kazandırdı. İlçe sınırları içerisinde bulunan zincir market BİM'in ana deposuna Akdeniz Kaymakamlığı İSDEM ekibi ve Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gidildi. Yapılan kontrollerin devamında depo içerisinde istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilogramlık toz şeker bulundu.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI ANTALYA TARIMINI ETKİLEDİ

Rusya-Ukrayna savaşının Antalya tarımına faturası ağır oldu. Savaş nedeniyle tırlar yola çıkamazken, yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan para transferi de yapılamıyor. Her iki ülkeye yönelik yapılan ihracattan 81 milyon dolarlık alacak bulunurken, üretilen ürünlerle birlikte savaşın Antalya tarımına faturası 233 milyon doları buldu.

SEÇİM ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gündemin ilk sırasını meşgul ettiği bu günlerde ORC Araştırma tarafından yapılan seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 28.1, CHP'nin oy oranı yüzde 23.8, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 16.8 olarak belirlendi. Aynı araştırmada HDP'nin oy oranı yüzde 8.9, MHP'nin oy oranı ise yüzde 8.7'de kaldı.

RIDVAN DİLMEN'İN PAYLAŞIMINA FENERBAHÇELİLERDEN TEPKİ

Rıdvan Dilmen'in kendisinin ve Arda Güler'in fotoğrafını yan yana koyarak yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Paylaşımında "Haydi nur yüzlüm. Müthiş yetenek Arda kardeşimiz, sıra sende yavrum." ifadelerini kullanan Dilmen'e taraftarlar "Arda'dan uzak dur" ve "Sana yedirmeyiz" yorumları yaptı.

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