Haberler.com Türkiye'nin en çok takip edilen 7. dijital medyası oldu

Oxford Üniversitesi ve Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün 2025 yılına ait Dijital Haber Raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye'deki okuyucuların haber kaynaklarına olan güveni ve en çok tercih edilen medya kuruluşları değerlendirildi.

Online medya kategorisinde Haberler.com, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında 7. sırada yer aldı. Listede Sondakika.com ise bu yıl da birinci sıradaki liderliğini koruyarak dijital medyada en çok takip edilen haber kaynağı oldu.

2025 yılı Online Medya sıralaması şu şekilde açıklandı:

Sondakika.com NowTV News online Sözcü online CNN Türk online Halk TV News online Mynet Haberler.com TRT News online Ensonhaber.com Habertürk online Hürriyet online NTV News online ATV News online Internethaber.com Cumhuriyet online Show TV News online

Haberlere duyulan güven oranı ise Türkiye'de yüzde 35 olarak ölçüldü. Finlandiya yüzde 69'la en yüksek güven oranına sahip ülke olurken, ABD'de oran yüzde 32 olarak tespit edildi. 47 ülkeden 94 bin 943 kişinin katılımıyla hazırlanan rapor, Haberler.com'un Türkiye dijital medya pazarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

İşte o raporun grafiği;