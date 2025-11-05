Haberler.com Türkiye'nin en çok takip edilen 7. dijital medyası oldu
Oxford Üniversitesi ve Reuters Enstitüsü'nün 2025 Dijital Haber Raporu'na göre, Türkiye'de çevrim içi haber kaynakları arasında Haberler.com ilk 10'da yer aldı. Raporda Sondakika.com ise bu yıl da birinci sıradaki yerini korudu.
- Haberler.com, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında 7. sırada yer aldı.
- Sondakika.com, Türkiye'de dijital medyada en çok takip edilen haber kaynağı oldu.
- Türkiye'de haberlere duyulan güven oranı yüzde 35 olarak ölçüldü.
Oxford Üniversitesi ve Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün 2025 yılına ait Dijital Haber Raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye'deki okuyucuların haber kaynaklarına olan güveni ve en çok tercih edilen medya kuruluşları değerlendirildi.
Online medya kategorisinde Haberler.com, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında 7. sırada yer aldı. Listede Sondakika.com ise bu yıl da birinci sıradaki liderliğini koruyarak dijital medyada en çok takip edilen haber kaynağı oldu.
2025 yılı Online Medya sıralaması şu şekilde açıklandı:
- Sondakika.com
- NowTV News online
- Sözcü online
- CNN Türk online
- Halk TV News online
- Mynet
- Haberler.com
- TRT News online
- Ensonhaber.com
- Habertürk online
- Hürriyet online
- NTV News online
- ATV News online
- Internethaber.com
- Cumhuriyet online
- Show TV News online
Haberlere duyulan güven oranı ise Türkiye'de yüzde 35 olarak ölçüldü. Finlandiya yüzde 69'la en yüksek güven oranına sahip ülke olurken, ABD'de oran yüzde 32 olarak tespit edildi. 47 ülkeden 94 bin 943 kişinin katılımıyla hazırlanan rapor, Haberler.com'un Türkiye dijital medya pazarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.