Güzide Duran kimdir? Güzide Duran kaç yaşında, nereli?

Son günlerde sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen isimlerden biri de Güzide Duran oldu. Güzelliği ve zarafetiyle bir döneme damga vuran ünlü isim hakkında birçok kişi "Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Güzide Duran ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

1995 yılında, casinoların açık olduğu dönemde, öğrencilik yıllarında harçlığını çıkarmak için Mersin Hilton'un casino kapısında çalışmıştır. İlkokul eğitimini de Mersin'de tamamlamıştır.

Modellik kariyeri Mersin'den İstanbul'a, oradan New York'a ve tekrar İstanbul'a uzanmıştır. Amerika'nın prestijli dergileri Elle, Vogue ve Afrika GQ'nun kapaklarında yer almış; Redstar, Revlon, Replay, L'Oreal, Pantene ve Saks 5th Avenue gibi büyük markaların reklam kampanyalarında boy göstermiştir.

Ünlü model Heidi Klum'un Amerika'da sunduğu "Project Runway" adlı moda tasarım yarışmasının Türkiye versiyonunda, Güzide Duran hem sunuculuk yapmış hem de jüri üyeliği görevini üstlenmiştir. Türkçe olarak Star TV'de yayımlanan bu program, "Proje Moda Tasarımcıları İçin" adlı büyük ödüllü bir yarışmadır.

Ayrıca Güzide Duran, 2001 yılında "Yeşil Işık" ve "90-60-90", 2002 yılında ise "Kurşun Asker" filmlerinde oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

GÜZİDE DURAN KAÇ YAŞINDA?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1981 doğumlu. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşında olan ünlü model ve oyuncu, kariyeri boyunca hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada önemli başarılara imza attı. Gençlik yıllarından bu yana modellik ve oyunculuk alanında aktif olan Duran, zarafeti ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.

GÜZİDE DURAN NERELİ?

Güzide Duran, doğup büyüdüğü şehir olan Mersinlidir. Akdeniz'in incisi Mersin'de dünyaya gelen Duran, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını burada geçirmiştir.

GÜZİDE DURAN EVLİ Mİ?

Güzide Duran, 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı ve mimar Adnan Aksoy ile hayatını birleştirdi. Çiftin Selin adında, 19 Şubat 2009 doğumlu bir kızları bulunmaktadır. Aile hayatını özel tutan Duran, hem annelik hem de kariyer yaşamını başarıyla sürdürüyor.