Üye Girişi
Haberler

Güzel Aşklar Diyarı Ünzile kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile gerçekte kim (Melis Birkan)?

Güzel Aşklar Diyarı Ünzile kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile gerçekte kim (Melis Birkan)?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzleyicinin büyük bir merakla beklediği dizinin çekimleri, Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleşiyor. Kapadokya'nın yanı sıra Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır'da da çekimleri yapılacak olan dizi, hikayesi ile olduğu kadar mekanları ile de adından söz ettirecek. Güzel Aşklar Diyarı Ünzile kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile gerçekte kim (Melis Birkan)?

Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde sete çıktı. Dizinin çekimlerinden yansıyan kamera arkası fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kanal D'nin yeni sezon projelerinden biri olan Güzel Aşklar Diyarı'nda Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi duayen isimler rol alıyor. Güzel Aşklar Diyarı Ünzile kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile gerçekte kim ( Melis Birkan )?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan, gerek çekim mekanları gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Sinema filmlerini aratmayan görüntülerin yer aldığı fragman, Deniz'in yaşadığı şehri terk etmesiyle başlıyor. Hayatının aşkı Arhan'ın peşinden Kapadokya'ya giden Deniz'e odaklanan tanıtım filmi, faili meçhul bir cinayete izleyenleri şahitlik ettiriyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

ÖZGÜR EMRE YILDIRIM

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanlarıyla dikkat çeken dizide, genç yaşına rağmen birçok yapımda yer alan Özgür Emre Yıldırım da rol alıyor. "Cihangir Alaca"yı canlandıracak olan Yıldırım, "Cihangir'in kara mizah yapan, ironik bir tarafı olmasını istiyorum. Benim böyle bir tarafım var. İroni ve kara mizah severim." dedi.

HALİL ERGÜN

Ailenin reisi rolündeki Hâkim Alaca'nın (Halil Ergün) genç ve güzel eşini başarılı oyuncu Ege Kökenli canlandıracak.Enerjisi, yeteneği ve güzelliğiyle televizyon dünyasının aranan isimleri arasında yer alan Kökenli, Hanzade karakterini, "Kendinden çok emin, ne istediğini çok iyi bilen, akıllı ve güçlü bir kadın. Hükümet gibi kadın." olarak nitelendirdi.

Güzel Aşklar Diyarı Ünzile kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile gerçekte kim (Melis Birkan)?

MELİS BİRKAN

Birkan, dizinin senaryosunu sevdiğini belirterek "Projeye ve karakterlere çok hâkim, ne istediğini bilen bir yönetmen var. Mahsun Bey her türlü sorunuza çok güzel cevap veriyor. Bu kadar işine sahip çıkan bir ekip olunca ben de 'Evet' dedim." ifadelerini kullandı.

Anaç yapıdaki bir kadına hayat vereceğini söyleyen oyuncu, "Dizide anne babasını kaybetmiş üç kız kardeşiz. Ben en büyük ablayım. Doğal olarak abla hem annelik hem de babalık yapmaya çalışmış. O yüzden anaç bir karakter Ünzile... Ama Ünzile bence bunu severek ve isteyerek yapıyor." diye konuştu.

BURAK BERKAY AKGÜL

Akgül, canlandırdığı Arhan karakteriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak "Arhan, Alaca ailesinin en küçüklerinden biri olsa da abilerine göre kendi hayatını, kendi düzenini kurmuş biri aslında. Aile, samimiyet, güven kavramları onun için çok önemli. Ama Deniz'in (Özgü Kaya) gelişi ile farklı bir yola girecek ve aile, bu duruma sadece şaşırmakla kalmayıp daha önce görmedikleri bir Arhan ile karşılaşacak." diye konuştu.

ÖZGÜ KAYA

Kanal D'nin yeni yapımı Güzel Aşklar Diyarı 23 Eylül Pazartesi akşamı başlıyor. Mahsun Kırmızıgül ve Deniz Koloş'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ana karakterlerinden Deniz Dervişoğlu'nu Özgü Kaya canlandırıyor.

MELTEM CUMBUL

Kanal D'nin yeni yapımı Güzel Aşklar Diyarı 23 Eylül Pazartesi akşamı başlıyor. Oyuncu Meltem Cumbul da dizide Gönül Alaca karakterine hayat veriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Karadeniz Bölgesi Melis Birkan Diyarbakır Kapadokya Kanal D Kara Dizi Söz

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail Beyrut'u havadan vuruyor

Bilanço çok ağır! İsrail Beyrut'u vuruyor

 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı? Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? Göztepe Kayserispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile gerçekte kim (Melis Birkan)? Güzel Aşklar Diyarı Gönül kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Gönül Alaca gerçekte kim (Meltem Cumbul)? Güzel Aşklar Diyarı Arhan kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Arhan gerçekte kim (Berkay Akgül)? Güzel Aşklar Diyarı Deniz kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Deniz Dervişoğlu gerçekte kim (Özgü Kaya)? Bein Sports CANLI izle! (GAZİANTEP FK TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) Gaziantep Trabzonspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });