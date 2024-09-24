Güzel Aşklar Diyarı Hanzade kim, gerçek adı ne? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında oynadığı diziler ne?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisi Hanzade kim? Başarılı oyuncu Ege Kökenli, Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Hanzade rolüyle dikkat çekiyor. Güzel Aşklar Diyarı Hanzade kim, Cihangir ile ilişkisi var mı merak ediliyor. Pek, Güzel Aşklar Diyarı Hanzade gerçek adı ne?
Güzel Aşklar Diyarı dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, Hanzade karakteri gündeme geliyor. Ege Kökenli kimdir, hangi dizilerde oynadığı sevenleri tarafından merak ediliyor. Güzel Aşklar Diyarı Hanzade kim, gerçek adı ne? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında oynadığı diziler ne? Detaylar haberimizdedir…
GÜZEL AŞKLAR DİYARI HANZADE KİM?
30'lu yaşlarındaki Hanzade, Hakim'in asistanı olarak Alaca Konağı'na adım adım yaklaşmış, sonunda amacına ulaşarak Hakim'le evlenmeyi başarmıştır. Ancak evlenecekleri sırada önüne konan evlilik sözleşmesi Hanzade'nin planlarını biraz değiştirir. Fakir bir aileden gelen Hanzade tekrar sefalete dönmemeye yeminlidir. Evlilik sözleşmesini imzalasa da yeni bir plan kurar. Hakim öldüğünde tekrar parasız kalmamak için rotayı ailenin en zayıf halkası olan Cihangir'e çevirir. Hanzade bencil, konumunu korumak için her şeyi yapabilecek bir karaktere sahiptir. Evin içinde Arhan ve Deniz'in aşkına karşı çıkmayan nadir isimlerden biridir ancak bunun sebebi de Arhan'ın Deniz'le birlikte evden uzaklaşmasını sağlayıp Cihangir'i işlerin başına geçirmektir.
EGE KÖKENLİ KİMDİR?
Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul'a yerleşti. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu. Eğitimini Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alarak tamamladı.
Filmografisi
- 2006 Anadolu Kaplanı Gizem Kanal D
- 2004-2007 En İyi Arkadaşım Ece Show TV
- 2010-2011 Öğretmen Kemal Peri FOX
- 2011-2012 Yahşi Cazibe Itır Kükreyen atv
- 2013-2014 Çalıkuşu Mari Pırlantacıyan Kanal D
- 2014 Çiçek Defne Show TV
- 2015-2016 Güneşin Kızları Melisa Taşkıran Kanal D
- Asla Vazgeçmem Yaren Kozan Show TV
- 2017 Kalp Atışı Dr. Bahar Tunç
- 2019 Yasak Elma Yağmur FOX
- Benim Tatlı Yalanım Aylin Kaya Star TV
- 2020-2021 Kefaret Nil FOX
- 2021 Menajerimi Ara Kendisi Star TV
- 2022 Duy Beni Bahar Aydın
- 2024-günümüz Güzel Aşklar Diyarı Hanzade Alaca Kanal D
İnternet
- 2021-günümüz Doğu Zeynep BluTV
Sinema
- 2014 Karanlıktan SonraKısa film
- 2017 Taksim Hold'em Seda
- 2019 Aykut Enişte Nurhan Sinema filmi
- 2020 Son Şaka Ayşen
- 2022 Obsesyon Beren
- 2023 Hava Muhalefeti Gözde
- 2024 Çakallarla Dans 7 Lidya
- 2024 Paranoya Nebahat