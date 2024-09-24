Güzel Aşklar Diyarı Hanzade kim, gerçek adı ne? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında oynadığı diziler ne?

Güzel Aşklar Diyarı dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, Hanzade karakteri gündeme geliyor. Ege Kökenli kimdir, hangi dizilerde oynadığı sevenleri tarafından merak ediliyor. Güzel Aşklar Diyarı Hanzade kim, gerçek adı ne? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında oynadığı diziler ne? Detaylar haberimizdedir…

GÜZEL AŞKLAR DİYARI HANZADE KİM?

30'lu yaşlarındaki Hanzade, Hakim'in asistanı olarak Alaca Konağı'na adım adım yaklaşmış, sonunda amacına ulaşarak Hakim'le evlenmeyi başarmıştır. Ancak evlenecekleri sırada önüne konan evlilik sözleşmesi Hanzade'nin planlarını biraz değiştirir. Fakir bir aileden gelen Hanzade tekrar sefalete dönmemeye yeminlidir. Evlilik sözleşmesini imzalasa da yeni bir plan kurar. Hakim öldüğünde tekrar parasız kalmamak için rotayı ailenin en zayıf halkası olan Cihangir'e çevirir. Hanzade bencil, konumunu korumak için her şeyi yapabilecek bir karaktere sahiptir. Evin içinde Arhan ve Deniz'in aşkına karşı çıkmayan nadir isimlerden biridir ancak bunun sebebi de Arhan'ın Deniz'le birlikte evden uzaklaşmasını sağlayıp Cihangir'i işlerin başına geçirmektir.

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul'a yerleşti. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu. Eğitimini Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alarak tamamladı.

Filmografisi

2006 Anadolu Kaplanı Gizem Kanal D

2004-2007 En İyi Arkadaşım Ece Show TV

2010-2011 Öğretmen Kemal Peri FOX

2011-2012 Yahşi Cazibe Itır Kükreyen atv

2013-2014 Çalıkuşu Mari Pırlantacıyan Kanal D

2014 Çiçek Defne Show TV

2015-2016 Güneşin Kızları Melisa Taşkıran Kanal D

Asla Vazgeçmem Yaren Kozan Show TV

2017 Kalp Atışı Dr. Bahar Tunç

2019 Yasak Elma Yağmur FOX

Benim Tatlı Yalanım Aylin Kaya Star TV

2020-2021 Kefaret Nil FOX

2021 Menajerimi Ara Kendisi Star TV

2022 Duy Beni Bahar Aydın

2024-günümüz Güzel Aşklar Diyarı Hanzade Alaca Kanal D

İnternet

2021-günümüz Doğu Zeynep BluTV

Sinema