Türkiye siyaset sahnesinde uzun yıllardır etkili bir isim olarak tanınan Gürsel Tekin, 26 Eylül 2025'te CHP'den kesin ihraç edilmesiyle gündemin merkezine oturdu. Siyasi kariyeri boyunca İstanbul siyaseti ve parti içindeki kritik görevleriyle dikkat çeken Tekin'in ihraç kararı, hem partide hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin CHP'den ihraç mı edildi? Gürsel tekin CHP'den neden ihraç edildi? Sürece dair tüm detaylar haberimizde...

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Türk siyasetinin köklü isimlerinden biri olan Gürsel Tekin, uzun yıllara yayılan siyasi kariyeriyle tanınıyor. Ardahan doğumlu olan Tekin, çocukluk ve gençlik yıllarını Ardahan ve Kars'ta geçirdi. Eğitim hayatına Kars Alpaslan Lisesi'nde devam eden Tekin, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazanmasına rağmen ekonomik sebeplerden dolayı öğrenimini tamamlayamadı.

Siyasi hayatına 1980'li yıllarda, Bülent Ecevit liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında başlayan Tekin, 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'nde (SODEP) aktif görevler üstlendi. 1989, 1994, 1999 ve 2004 yerel seçimlerinde Kadıköy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Tekin, 1997-2002 yılları arasında Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

2007-2010 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenen Tekin, 2011, 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 13 Şubat 2024'te CHP'den istifa eden Tekin, 9 Mart 2025'te "Kararsızlar Partisi"ni kuracağını açıklayarak siyaset sahnesinde yeni bir adım attı.

Evli ve iki çocuk babası olan Gürsel Tekin, 300'den fazla makalesiyle Türkiye'nin sosyal ve ekonomik meselelerine dikkat çekti.

GÜRSEL TEKİN CHP'DEN İHRAÇ MI EDİLDİ?

26 Eylül 2025 tarihinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) aldığı karar doğrultusunda Gürsel Tekin, CHP'den kesin olarak ihraç edildi. Karar, partinin 68/1-b maddesi kapsamında "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" gerekçesiyle alındı.

Kararla birlikte Tekin'in yanı sıra, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş da partiden ihraç edildi. Bu gelişme, CHP'nin disiplin mekanizmasının etkin bir şekilde devrede olduğunu gösterirken, partideki iç dengeler üzerinde de önemli bir etki yaratması bekleniyor.

GÜRSEL TEKİN CHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Gürsel Tekin'in CHP'den ihraç edilmesinin temel nedeni, YDK kararına göre partideki görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemesi olarak açıklandı. Tekin, partideki önemli pozisyonlarda bulunmasına rağmen, özellikle İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kayyum görevi ve Kararsızlar Partisi'ni kurma süreci, disiplin açısından YDK tarafından değerlendirilmiş görünüyor.

Aynı toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle YDK'ye sevk edilen Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez hakkındaki tedbirin devam etmesine karar verildi. Bu durum, CHP içinde disiplin süreçlerinin hem kapsamlı hem de uzun vadeli bir değerlendirmeyi gerektirdiğini gösteriyor.