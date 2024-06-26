Bugünkü Gürcistan'da Klasik Çağ boyunca Kolhis ve İberya gibi birkaç bağımsız krallık kurulmuştur. Gürcüler resmî olarak 4. yüzyılda Hristiyanlığı benimsediler. Gürcü Ortodoks Kilisesi erken Gürcü devletlerinin manevi ve politik birleşmesi üzerinde büyük role sahiptir. Birleşik Gürcistan Krallığı 12. ve erken 13. yüzyıllarda Kral Kurucu Davit ve Kraliçe Tamar döneminde Altın Çağı'na ulaştı. Gürcistan Müslüman mı, dini ne?

GÜRCİSTAN MÜSLÜMAN MI, DİNİ NE?

Başkenti: Tiflis

Nüfus: 3,713 milyon (2022) Dünya Bankası

Resmi dili: Gürcüce

Başkan: Salome Zurabişvili

Alan: 69.700 km²

Kıta: Avrupa, Asya

Gürcistan'da din, günümüzde nüfusun %83.4'ünü oluşturan Gürcü Ortodoks Kilisesi'ne bağlı geniş kesim, Ortodoks Hristiyanlığı uygular. Yaklaşık %1'lik kesim Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlıyken, nüfusun yaklaşık %2.9'u Ermeni Apostolik Kilisesi'ni takip ediyor ve bunların neredeyse tamamı etnik Ermeniler'den oluşuyor. Müslümanlar nüfusun %10.7'sini oluşturur[3] ve çoğunlukla Acara ve Kvemo Kartli bölgelerinde ve Tiflis'te bir azınlık olarak bulunurlar. Ermeni ve Latin kiliselerinin katolikleri, nüfusun yaklaşık %0,8'ini oluşturuyorlar ve çoğunlukla Gürcistan'ın güneyinde ve Tiflis'te az sayıdadırlar. Tiflis'te iki sinagogun hizmet ettiği bir Yahudi cemaati de var.