Gupse Özay kimdir, Gupse Özay kaç yaşında, nereli, boşandı mı, evli mi çocuğu var mı?

Özellikle "Deliha", "Eltilerin Savaşı" ve "Yalan Dünya" gibi projelerle adını geniş kitlelere duyuran Gupse Özay, mizah yeteneği ve samimi kişiliğiyle Türk komedi sinemasında özel bir yere sahiptir. Peki Gupse Özay kimdir, kaç yaşında, nereli, boşandı mı, evli mi, çocuğu var mı? İşte detaylı biyografisi ve merak edilen tüm yönleriyle Gupse Özay…

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gerçek adı Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Tam adı Gupse Özay Karayel olan başarılı sanatçı, ailesinin kökeni itibarıyla Çerkes asıllıdır. Gupse Özay, çocukluk yıllarını İzmir'in Bornova ilçesinde geçirmiş, eğitimini de burada tamamlamıştır.

Küçük yaşlardan itibaren yazmaya, üretmeye ve insanları güldürmeye ilgi duyan Özay, lise yıllarında tiyatro kulüplerinde aktif olarak yer almıştır. Bu dönem, onun sanata olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürmesinde önemli bir basamak olmuştur.

EĞİTİM HAYATI VE İLK ADIMLAR

Gupse Özay, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında hem kamera arkasında hem de senaryo yazımında kendini geliştirmiştir. Özay, kısa film senaryoları yazmış ve okul döneminde çeşitli televizyon projelerinde görev alarak sektöre adım atmıştır.

Kariyerinin ilk yıllarında reklam ajanslarında metin yazarlığı yapan Gupse Özay, bu deneyimin ilerideki senaryo çalışmalarına büyük katkı sağladığını belirtmiştir. Mizah duygusunu senaryolarına aktarmadaki başarısı, onu kısa sürede dikkat çeken bir isim haline getirmiştir.

TELEVİZYON DÜNYASINDAKİ ÇIKIŞI: YALAN DÜNYA

Gupse Özay'ın televizyon dünyasında tanınması, Yalan Dünya dizisiyle olmuştur. 2012-2014 yılları arasında yayınlanan dizide "Nurhayat" karakterine hayat veren Özay, bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Nurhayat karakterinin güçlü, komik ve yer yer abartılı tavırları, Gupse Özay'ın oyunculuk yeteneğini gözler önüne sermiştir.

Bu dizideki performansı sayesinde Gupse Özay, sadece bir oyuncu olarak değil, bir "karakter yaratıcı" olarak da öne çıkmıştır. Yalan Dünya, onun komedi alanındaki yeteneğini keşfetmesine zemin hazırlamış ve sonraki sinema projelerine ilham olmuştur.

SİNEMA KARİYERİ VE BÜYÜK BAŞARILAR

Gupse Özay, televizyon kariyerindeki başarısının ardından sinemaya yönelmiş ve 2014 yılında hem yazıp hem oynadığı Deliha filmiyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Filmde "Zeliha" karakterini canlandıran Özay, doğal oyunculuğu ve özgün senaryosuyla büyük beğeni toplamıştır. Deliha, gişede de önemli bir başarı elde etmiş ve Gupse Özay'ın adını sinema dünyasında kalıcı hale getirmiştir.

2016 yılında "Görümce" filmiyle hem senarist hem de başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkan Özay, ardından 2020 yılında "Eltilerin Savaşı" filmiyle Türk sinemasında rekor kırmıştır. Eltilerin Savaşı, milyonlarca seyirciye ulaşarak son yılların en çok izlenen yerli filmlerinden biri olmuştur.

Gupse Özay aynı zamanda "Deliha 2" ve "Cicişler" gibi yapımlarda da kamera arkasında görev almış, yönetmen koltuğunda da büyük başarı göstermiştir.

GUPSE ÖZAY KAÇ YAŞINDA?

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Başarılı sanatçı, enerjisi ve üretkenliğiyle her dönem genç bir ruh sergilemektedir. Mizah yeteneği ve gözlem gücü, onu Türk komedisinin en özgün isimlerinden biri haline getirmiştir.

GUPSE ÖZAY NERELİ?

Gupse Özay İzmir doğumlu ve Çerkes kökenlidir. Ailesinin kültürel kökeni onun sanatsal bakış açısını da etkilemiştir. Röportajlarında sık sık İzmirli olmanın kendisine kazandırdığı özgürlük duygusundan ve esprili yaşam tarzından bahsetmektedir. Bu enerjik ve içten tavırları, filmlerine de doğrudan yansımaktadır.

GUPSE ÖZAY EVLİ Mİ, BOŞANDI MI?

Gupse Özay, uzun yıllar birlikte olduğu başarılı oyuncu Barış Arduç ile 2020 yılında sade bir törenle dünyaevine girmiştir. Çift, magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer almış ve ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiştir.

2025 yılı itibarıyla Gupse Özay ve Barış Arduç hâlâ evlidir, aralarında bir boşanma ya da ayrılık söz konusu değildir. Çift, özel hayatlarını koruma konusunda oldukça hassas davranmaktadır.

GUPSE ÖZAY'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bir kız çocuğu bulunmaktadır. Çiftin 2022 yılında dünyaya gelen kızlarına "Jan Asya" ismini vermiştir. Ebeveynlik deneyimlerini paylaşmaktan kaçınan Gupse Özay, annelik sürecini sade ve doğal bir şekilde sürdürdüğünü dile getirmiştir.

Gupse Özay, röportajlarında anneliğin kendisine yeni bir bakış açısı kazandırdığını, gelecekteki projelerinde bu duygunun da izlerinin olacağını ifade etmiştir.

GUPSE ÖZAY'IN SANATSAL YÖNÜ VE SOSYAL DUYARLILIĞI

Gupse Özay yalnızca bir komedi yazarı ya da oyuncu değildir; aynı zamanda kadın karakterleri güçlü bir şekilde temsil eden senaryolarıyla da dikkat çeker. Filmlerinde genellikle kadınların toplumdaki yerini esprili bir dille sorgulayan Özay, bu yönüyle feminist sinema anlayışına katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca çevre bilinci ve hayvan hakları konularında da duyarlı bir isimdir. Sosyal medya paylaşımlarında toplumsal meselelere sık sık değinir, özellikle genç kadınlara ilham veren bir figür olarak öne çıkar.

Gupse Özay, Türk sinemasının en üretken, en doğal ve en samimi isimlerinden biridir. Oyunculuğu, senaristliği ve yönetmenliği bir arada yürütmesi, onu sektörün en saygı duyulan sanatçılarından biri haline getirmiştir.

41 yaşındaki İzmirli sanatçı, hem eşi Barış Arduç hem de kızları Jan Asya ile mutlu bir hayat sürdürmektedir. Mizahı, yaratıcılığı ve içtenliğiyle Gupse Özay, Türk halkının kalbinde özel bir yer edinmeye devam ediyor.