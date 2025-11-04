Gupse Özay eşi kim, Gupse Özay kiminle evli?

Başarılı komedi filmleriyle tanınan Gupse Özay'ın özel hayatı da hayranları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki Gupse Özay'ın eşi kimdir, Gupse Özay kiminle evli? İşte ünlü oyuncunun aşk hikayesi, evliliği ve eşi hakkında merak edilen tüm detaylar…

GUPSE ÖZAY'IN EŞİ KİM?

Gupse Özay, uzun yıllardır birlikte olduğu ünlü oyuncu Barış Arduç ile evlidir. Türk televizyonlarının yakışıklı ve sevilen oyuncularından olan Barış Arduç, özellikle "Kiralık Aşk" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Çiftin ilişkisi 2014 yılında birlikte rol aldıkları Deliha filminin setinde başlamıştır. Filmde Gupse Özay başrol olarak Zeliha karakterini canlandırırken, Barış Arduç ise erkek başrol rolündeydi. Film çekimleri sırasında başlayan dostluk kısa sürede aşka dönüşmüş ve ikili o günden beri birlikte hayat yolunda ilerlemiştir.

SETTE BAŞLAYAN AŞK HİKAYESİ

"Deliha" filmi, hem Gupse Özay'ın sinemadaki büyük çıkışı hem de hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Filmin senaryosunu kendi yazan Gupse Özay, aynı zamanda yönetmenlik görevini de üstlenmişti. Film setinde Barış Arduç ile tanışmaları, Türk magazin tarihine geçen doğal ve içten bir aşk hikayesinin başlangıcı oldu.

İkili, ilişkilerini ilk yıllarda gözlerden uzak yaşadı. Özellikle kariyerlerine zarar gelmemesi adına magazinden uzak durmayı tercih ettiler. Ancak zamanla samimi paylaşımları ve uyumlarıyla Türkiye'nin en çok sevilen çiftlerinden biri haline geldiler.

GUPSE ÖZAY VE BARIŞ ARDUÇ EVLENDİ

Gupse Özay ve Barış Arduç, uzun yıllar süren mutlu ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı. Pandemi döneminde sade bir törenle evlenen çift, İzmir Çeşme'de sadece ailelerinin katıldığı bir nikahla dünyaevine girdi.

Gupse Özay, törenin ardından yaptığı açıklamada sade bir düğün tercih ettiklerini, önemli olanın "birlikte yaşlanmak" olduğunu dile getirmişti. Bu samimi yaklaşım, hayranları tarafından büyük takdir topladı.

Barış Arduç da her fırsatta Gupse Özay'a olan sevgisini dile getiriyor ve onun hayatındaki en büyük destekçisi olduğunu söylüyor. Çiftin birbirine duyduğu saygı ve sevgi, örnek bir ilişki modeli olarak gösteriliyor.

GUPSE ÖZAY VE BARIŞ ARDUÇ'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, çiftin bir kız çocukları bulunmaktadır. 2022 yılında dünyaya gelen kızlarına "Jan Asya" adını veren Gupse Özay ve Barış Arduç, ebeveynlik hayatına da büyük bir sevgiyle adım atmıştır.

Gupse Özay, annelik sürecini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Röportajlarında "anneliğin hayatına farklı bir anlam kattığını" ifade eden Özay, kızına duyduğu sevgiyi zaman zaman sosyal medyada da paylaşıyor.

MUTLU VE GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, ünlü olmalarına rağmen ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Magazin gündeminde yer almak yerine, sade, huzurlu ve üretken bir yaşam sürüyorlar.

Birbirlerine olan saygıları, destekleri ve samimiyetleriyle tanınan çift, Türk medyasında en istikrarlı ve uyumlu evliliklerden birine sahip. Gupse Özay, eşi Barış Arduç'u her zaman "hayat arkadaşı" olarak tanımlıyor.

Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tur. İkilinin aşkı, Deliha filmi setinde başlamış, yıllar içinde sağlam bir ilişkiye dönüşmüş ve 2020'de evlilikle taçlanmıştır. Günümüzde bir kız çocukları olan çift, hem sanat dünyasında hem de özel hayatlarında örnek bir birliktelik sergilemektedir.

Gupse Özay ve Barış Arduç, samimi duruşları, birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla Türk halkının kalbinde yer edinmeye devam etmektedir.