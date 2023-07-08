Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri isimleri: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritası!

Ülkemizin güneydoğusundaki coğrafi bölge olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toplamda 9 il bulunuyor. Peki, Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinin isimleri nelerdir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...