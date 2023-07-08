Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri isimleri: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritası!
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Ülkemizin güneydoğusundaki coğrafi bölge olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toplamda 9 il bulunuyor. Peki, Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinin isimleri nelerdir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Güneydoğu Torosların güneyinden Suriye sınırına kadar olan yerleri kaplar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan iller ve haritası merak ediliyor. Peki, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritası! Güneydoğu Anadolu'da bulunan iller nelerdir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri isimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan bir coğrafi bölgedir. Aşağıdan haritadaki yerine bakabilirsiniz.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritadaki yeri:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toplamda 9 il bulunmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri şöyle:
- - Gaziantep
- - Diyarbakır
- - Şanlıurfa
- - Batman
- - Adıyaman
- - Siirt
- - Mardin
- - Kilis
- - Şırnak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin toplam yüzölçümü 76,192 kilometrekaredir.
İçişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin nüfusu 8.576.391 'dir.