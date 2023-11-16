Güney Koreli şarkıcı Nahee, 24 yaşında hayatını kaybetti

Güney Koreli şarkıcı Nahee, son konserinin üzerinden iki hafta geçmeden hayata gözlerini yumdu. Genç şarkıcının ölüm nedeniyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

K-pop'ın sevilen isimlerinden olan Nahee 24 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Nahee'nin plak şirketi Mun Hwa sosyal medyadan duyurdu.

"GÖKYÜZÜNDE BİR YILDIZ OLDU"

Plak şirketinin yaptığı açıklamada, "Şarkıcı ve söz yazarı Nahee, dünyamızdan ayrıldı. Gökyüzünde bir yıldız oldu. Nahee'yi destekleyen ve seven tüm hayranlarına ani bir haber verdiğim için üzgünüm. Merhumun son yolculuğuna en derin taziyelerimizi gönderiyoruz" ifadeleri yer aldı.

ÖLÜM NEDENİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Son konserinin üzerinden iki hafta geçmeden vefat eden Nahee'nin ölüm nedeni hakkında açıklama yapılmazken, hayranları genç şarkıcının ani ölümüyle sarsıldı.

NAHEE KİMDİR?

Nahee, müzikal çıkışını 2019'da elektronik esintili 'Blue City' adlı parçasını yayınlayarak yapmıştı. Müzisyen, daha sonra 'Blue Night' ve 'Gloomy Day' şarkılarını dinleyiciyle buluşturmuştu.

Nahee'nin diğer parçaları arasında 'I'm Not Fine', 'I'm So Confused, 'Love Note', 'I Can't Sleep' ve 'Treasure' yer alıyordu. Nahee, pop ağırlıklı 'Rose' adlı son şarkısını ise geçtiğimiz temmuz ayında yayınlamıştı.