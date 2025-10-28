Gülse Birsel kimdir? Gülse Birsel kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk televizyon tarihine damgasını vuran, kalemiyle olduğu kadar ekran enerjisiyle de iz bırakmış bir isim... Gülse Birsel, yıllardır hem yazdığı dizilerle hem de kendine özgü mizah anlayışıyla milyonların beğenisini kazanıyor. Başarılı senarist, oyuncu ve yazar kimliğiyle tanınan Birsel'in hayatı, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜLSE BİRSEL KİMDİR?

Gülse Şener Birsel, 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk televizyon ve basın dünyasının en üretken isimlerinden biri olan Birsel; gazeteci, yazar, senarist, oyuncu, sunucu ve yapımcı kimlikleriyle tanınır. Mizah anlayışı, gözlem gücü ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren karakterleriyle Türk televizyonuna damga vurmuştur.

GÜLSE BİRSEL KAÇ YAŞINDA?

1971 doğumlu olan Gülse Birsel, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Uzun yıllardır medya, televizyon ve yazarlık alanlarında aktif olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı, halen üretmeye ve projeleriyle adından söz ettirmeye devam etmektedir.

GÜLSE BİRSEL NERELİ?

Gülse Birsel, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Birsel, Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmiş, New York Columbia Üniversitesi'nde sinema üzerine yüksek lisans yaparak kariyerine uluslararası bir bakış kazandırmıştır.

GÜLSE BİRSEL'İN KARİYERİ

Gülse Birsel'in kariyeri, dergicilikle başlamıştır. Üniversite yıllarında Aktüel dergisinde muhabir olarak çalışmaya başlamış, mezuniyetinin ardından Esquire Türkiye ve Harper's Bazaar Türkiye dergilerinde yayın yönetmenliği yapmıştır. Dergicilik alanındaki başarısının ardından televizyon dünyasına adım atan Birsel, 2000'li yılların başında g.a.g. adlı programla tanınmıştır.

En büyük çıkışını ise hem senaristi hem de oyuncusu olduğu "Avrupa Yakası" dizisiyle yapmıştır. Bu yapım, Türk televizyon tarihinin en sevilen ve unutulmaz dizilerinden biri haline gelmiştir. Ardından "Yalan Dünya" ve "Jet Sosyete" gibi başarılı dizilerle komedi türündeki yerini sağlamlaştırmıştır. Ayrıca Hırsız Var! ve 7 Kocalı Hürmüz gibi sinema filmlerinde de rol almıştır.

Birsel, köşe yazarlığı alanında da oldukça üretken bir isimdir. Gayet Ciddiyim, Hâlâ Ciddiyim, Yolculuk Nereye Hemşerim?, Velev ki Ciddiyim!, Yazlık ve Memleketi Ben Kurtaracağım! gibi kitaplarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır.

Televizyon ve edebiyat dünyasındaki üretkenliğiyle tanınan Gülse Birsel, Türk mizahının en önemli figürlerinden biri olarak görülmektedir.