Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: 'Yapacağım demedim mi?'
Yalova'da şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu sağlık kontrolünden geçirildi; operasyonda toplam üç kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından Nihat Doğan'ın yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Doğan, "Tuğyan Hanım ne oldu? Sana söylememiş miydim ters kelepçeyi taktıracağımı, seni Silivri'ye göndereceğimi?" ifadelerini kullandı.

Yalova'da şarkıcı Gül Tut'un evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunduğu belirtilen arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı. Operasyonda evde bulunan 17 yaşındaki bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Gül Tut'un kızının gözaltına alınmasıyla birlikte dosya, "kasten öldürme" şüphesiyle cinayet soruşturmasına dönüştü.

NİHAT DOĞAN ARKA ARKAYA VİDEOLAR YAYINLADI

Bu gelişmelerin ardından Nihat Doğan'dan dikkat çeken paylaşımlar peş peşe geldi. Kendini tutamayıp art arda videolar yayınlayan Doğan, şu ifadeleri dile getirdi:

'Tuğyan hanım ne oldu? Sana demedim mi ters kelepçeyi taktıracağım. Seni Silivri'ye yollatacağım. Sana montajın kralını ters kelepçe takarak yapacağım demedin mi? Sevgili arkadaşlar herkesin gözü aydın Güllü'nün kızı Tuğyan ve Sultan yurt dışına kaçmak üzereyken Büyükçekmece'de gözaltına alındılar. Başta Ferdi Aydın olmak üzere herkese en içten sevgilerimle selamlıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Ve başardık. Bunların içinde en ahmağı Sultan çıktı. Ya Sultan ben sana demedim mi gel itirafçı ol? Gel anlat. Bak kum saati dolmaya başladı. Silivri yolcusu kalmasın.'

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
karakter sorunu var

Ilk kez dogru konusmus oldugunu dusunuyorum

Nıhat Doğan erken konuşmuş Henüz bir ceza verilmedi Kimse heyecana kapanmamalşıdır Sultan üstlenirse Tugyanı geri salarlar

title