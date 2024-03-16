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Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?

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Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı olan Gülay Şimşek hakkında merak edilenler. Şimşek'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu halk tarafından merakla araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan adayı ise Gülay Şimşek. Gülay Şimşek nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

GÜLAY ŞİMŞEK KİMDİR?

Gülay Şimşek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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