Güç Birliği Partisi kaç oy aldı? 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Güç Birliği Partisi oy sayısı kaç?

Güç Birliği Partisi kaç oy aldı? Ãœlke genelinde sandıkların tamamı sayılırken, en düşük oy alan parti Güç Birliği Partisi oldu. Peki, Güç Birliği Partisi kaç oy aldı? İşte Güç Birliği Partisi'nin oy sayısı...

GÃœÇ BİRLİĞİ PARTİSİ KAÇ OY ALDI?

Yerel seçimlerde sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi ise seçimde en düşük oy alan parti olarak rekor kırdı. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde sadece 3 oy aldı. Sandık sonucuyla birlikte parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu.

EN DÃœŞÃœK OY ALAN PARTİ

Güç Birliği Partisi'nin aldığı oyu değerlendiren araştırmacı Mert Uzunsoy, söz konusu oyun, Cumhuriyet tarihinde bir partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.