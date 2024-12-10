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Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında? Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi?

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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi ve Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Thunberg, Türkiye ziyareti sonrası Van'dan bir kareyi "Kürdistan" olarak paylaşarak tepki çekmişti. Son olarak bir etkinlikte Türkiye'ye küfür ederek yeniden gündeme geldi. Peki, Greta Thunberg Türkiye hakkında ne dedi?

Greta Thunberg, Türkiye hakkında söyledikleri sonrasında büyük tepki topladı. Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında olduğu merak edilirken Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dediği araştırılıyor. Greta Thunberg kimdir? Detaylar haberimizdedir…

GRETA THUNBERG, TÜRKİYE HAKKINDA NE DEDİ?

Geçen haftalarda Türkiye'ye gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg önce Diyarbakır'a sonra Van'a gitmiş, daha sonra sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Yaptığı paylaşımda Van'dan bir kare paylaşan Thunberg konumunu "Kürdistan" olarak seçmişti.

Thunberg paylaşımında Doğu Anadolu bölgesini "Kuzey Kürdistan" olarak nitelendirip, "Son zamanlarda Kuzey Kürdistan'da seyahat ediyordum ve her türlü geçmişe sahip Kürt insanlarıyla tanıştım. Karşı karşıya kaldıkları mevcut sistematik baskı ve zulmün sayısız hikayesini anlattılar ve katliamlarla dolu bir tarih" ifadelerini kullanarak tepki çekmişti.

Son olarak Greta Thunberg, katıldığı bir etkinlikte Türkiye'ye küfür etti. Küfür ettikten sonra kahkahalara boğulan Greta'yı orada bulunanların da alkışladığı görüldü. Paylaşılan görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında? Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi?

GRETA THUNBERG KİMDİR?

3 Ocak 2003'te İsveç'te doğdu. Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya bir an önce başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli eylemcidir. "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekti ve o günden bu yana bir iklim aktivisti olarak tanınıyor.

Okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başladı. Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP24) konuşarak dünyanın dikkatini üzerine çekti.

Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında? Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi?

8 yaşında iklim değişikliği ve küresel ısınma terimleriyle karşılaştı ve bunlar üzerine birçok belgesel izleyip, çeşitli kaynakları okudu. Dünyada olanların insan eylemleri sonucu geliştiğini öğrenince Greta,11 yaşında depresyona girdi. Aynı zamanda aktivist, otizmin bir türü olan asperger sendromu ve seçici konuşmamazlık rahatsızlığına sahiptir.

Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında? Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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