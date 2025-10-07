Dünya, genç bir kızın sesiyle sarsılıyor. Henüz 15 yaşındayken başlattığı okul grevleri, kısa sürede küresel bir harekete dönüştü. Greta Thunberg, sadece İsveç'in değil, tüm dünyanın gündeminde. Peki, Greta Thunberg kimdir? İklim aktivisti Greta Thunberg kaç yaşında, nereli, dini nedir, ne mezunu? Greta Thunberg'in hastalığı nedir? Greta Thunberg'in hayatına dair detaylar haberimizde...

GRETA THUNBERG KİMDİR?

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, 3 Ocak 2003'te İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren çevresine duyarlı bir birey olarak öne çıkan Thunberg, özellikle iklim değişikliği ve çevre konularındaki aktivizmiyle tanınıyor. Henüz sekiz yaşındayken iklim krizine dair araştırmalar yapmaya başlayan Greta, 11 yaşında Asperger sendromu, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ve seçici mutizm tanıları aldı. Bu durumlar, onun dünyayı farklı bir perspektiften görmesine ve iklim aktivizmini şekillendirmesine yardımcı oldu.

2018 yılında 15 yaşındayken başlattığı okul grevleri, kısa sürede küresel bir harekete dönüştü. Greta Thunberg'in liderliğinde 2019 yılında 112 ülkeden 1,4 milyon öğrenci iklim değişikliği protestolarına katıldı. Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP24) ve Avrupa Parlamentosu gibi uluslararası platformlarda yaptığı konuşmalarla dünyaya "Geleceğimizi çaldınız" mesajını iletti. Time dergisi, 2019 yılında onu "Yılın Kişisi" seçerek küresel etkisini tescilledi.

GRETA THUNBERG KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Greta Thunberg 22 yaşındadır. Genç yaşına rağmen dünya çapında çevre hareketlerini etkileyen bir figür haline gelmiş olan Thunberg, hem gençler hem de yetişkinler için bir ilham kaynağı olarak öne çıkıyor.

GRETA THUNBERG NERELİ?

Greta Thunberg İsveç'in başkenti Stockholm doğumludur ve İsveç vatandaşıdır. Kültürel geçmişi ve ailesinin sanatsal yönü, onun toplumsal konulara duyarlılığını artıran etkenler arasında yer almaktadır.

GRETA THUNBERG KİMİN TORUNU?

Greta Thunberg, önemli bir aile geçmişine sahiptir. Babası Svante Thunberg, ünlü bir aktör ve oyuncudur. Annesi Malena Ernman ise dünyaca tanınmış bir opera sanatçısıdır. Thunberg'in kökenleri, İsveç'in kültürel ve sanatsal mirasıyla iç içe geçmiş bir aileden gelmektedir. Bu durum, Greta'nın özgün bakış açısını ve toplumsal konulara duyarlılığını şekillendirmiştir.

GRETA THUNBERG DİNİ NEDİR?

Greta Thunberg'in dini inancı hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte, İsveç'in genel olarak Lutheran Hristiyan kültürüne sahip olduğu bilinmektedir. Greta'nın aktivizmi ve sosyal sorumluluk anlayışı, dini öğretilerden ziyade insan hakları ve çevre bilinci odaklıdır.

GRETA THUNBERG NE MEZUNU?

Greta Thunberg'in eğitim geçmişi, özellikle çevre konularına olan ilgisiyle doğrudan ilişkilidir. Lise eğitimini İsveç'te tamamlayan Thunberg, öğrencilik yıllarında çevre bilinci ve iklim değişikliği üzerine araştırmalar yapmıştır. Ayrıca aktivist kimliği, akademik başarıdan bağımsız olarak küresel ölçekte tanınmasını sağlamıştır.

GRETA THUNBERG'İN HASTALIĞI NEDİR?

Greta Thunberg, yaklaşık 11 yaşındayken Asperger sendromu teşhisi almıştır. Asperger sendromu, günümüzde otizm spektrum bozukluğu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durum, sosyal etkileşimlerde farklılıklar ve belirli konulara yoğun odaklanma ile karakterizedir. Thunberg'in normal zeka ve dil gelişimi etkilenmemiştir; aksine bu özellikleri, onun iklim aktivizmi ve toplumsal farkındalık çalışmalarını benzersiz kılmıştır.

Greta, sık sık bu durumların ona farklı bir bakış açısı kazandırdığını ve aktivizmini şekillendirdiğini ifade etmektedir. Asperger sendromu, onun sosyal adaletsizliklere ve çevre sorunlarına duyarlılığını artıran bir faktör olarak öne çıkmaktadır.