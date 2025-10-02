Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025-2026 Green Card ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır, kimlere verilir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Diversity Visa (DV) Programı, her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu ve 55.000 kişiye daimi oturum hakkı tanıyan prestijli bir fırsattır. Peki, Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025-2026 Green Card ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? Green Card kimlere verilir? Green Card başvuru süreci hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet, 2025 yılı için Green Card başvuruları başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2025 yılı için DV-2027 başvuru dönemini 3 Ekim 2025 - 6 Kasım 2025 tarihleri arasında duyurdu. Başvurular, her yıl olduğu gibi ücretsiz olarak resmi DV Lottery web sitesi üzerinden kabul edilmektedir.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı için Green Card başvurularının tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, başvuruların genellikle Ekim ayında başladığı ve Kasım ayında sona erdiği görülmektedir. Bu nedenle, 2026 yılı için başvuru tarihleri duyurulduğunda resmi site üzerinden takip edebilirsiniz.

2025-2026 GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Resmi Web Sitesini Ziyaret Edin

Başvurular yalnızca resmi DV Lottery adresinden kabul edilmektedir. Diğer sitelerden yapılan başvurular geçersiz sayılabilir.

2. Başvuru Formunu Doldurun

Formda istenen bilgiler şunlardır:

Tam adınız (pasaportta yazdığı şekilde)

Doğum tarihi ve yeri

Eğitim durumu

Medeni durum ve çocuk sayısı

Biyometrik fotoğraf (belirtilen ölçülere uygun)

3. Fotoğraf Kriterlerine Dikkat Edin

Fotoğrafın, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın belirlediği teknik özelliklere uygun olması gerekmektedir. Uygun olmayan fotoğraflar başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

4. Başvuruyu Gönderin ve Konfirmasyon Numarasını Saklayın

Başvuru tamamlandıktan sonra size verilen konfirmasyon numarasını güvenli bir yerde saklayın. Bu numara, başvurunuzun durumunu kontrol etmek için gereklidir.

2025-2026 GREEN CARD ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla Green Card başvurularında bazı ücret değişiklikleri olmuştur:

Başvuru Ücreti: DV Lottery başvurusu için 1 USD kayıt ücreti alınmaktadır.

Vize Başvuru Ücreti: Çekilişi kazananlar için 330 USD vize başvuru ücreti uygulanmaktadır.

Ek Masraflar: Sağlık raporu, biyometrik veriler, mülakat ücreti gibi ek masraflar da bulunmaktadır. Bu masraflar kişinin durumuna göre değişiklik gösterebilir.

GREEN CARD KİMLERE VERİLİR?

Green Card almak için başvuracak kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

Yaş Şartı: 18 yaşından büyük olmak.

Eğitim Şartı: En az lise mezunu olmak veya son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmak.

Dil Şartı: İngilizce bilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Aile Durumu: Evli olanlar eşleriyle birlikte başvuru yapabilirler.

Bu şartları sağlayan herkes, DV Lottery programına başvuru yapabilir.