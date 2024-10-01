Green Card başvuru ne zaman? Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı oturma ve çalışma izni sağlayan Green Card başvuruları, her yıl milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Resmi adıyla Daimî İkametgâh Kartı olarak bilinen bu belge, ABD'de yaşamak ve çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 2024 yılı Green Card başvuru tarihleri merakla beklenirken, başvuru süreci ve şartları ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Peki, Green Card başvuru ne zaman 2024? Başvuru başladı mı? İşte detaylar...

GREEN CARD BAŞVURU NE ZAMAN?

2024 yılı Green Card başvuruları için resmi tarih henüz açıklanmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki başvuru tarihleri göz önüne alındığında başvuruların genellikle Ekim ve Kasım aylarında kabul edildiği biliniyor. Başvuru sürecinin başlayacağı tarih, ABD Dışişleri Bakanlığı Göçmenlik Bürosu tarafından duyurulacak.

GREEN CARD BAŞVURU BAŞLADI MI?

Green Card başvurularının henüz başlamadığı belirtiliyor. 2024 yılı başvuruları için Ekim ayının ilk günleri dikkatle takip ediliyor. Başvuru tarihleri açıklandığında, adayların hızlıca hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.

Başvuru süreci başladığında dvprogram.state.gov üzerinden yapılacak olan işlemlerle ilgili detaylar paylaşılacak.

GREEN CARD BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Green Card başvuruları, ABD Dışişleri Bakanlığı Göçmenlik Bürosu'nun resmi internet sitesi dvprogram.state.gov üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru formunda; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cep telefonu, e-posta adresi ve bir biyometrik fotoğraf gibi çeşitli bilgiler istenmektedir. Her başvuru sahibine yalnızca bir başvuru hakkı tanınır ve formun eksiksiz şekilde doldurulması gerekir. Başvuru sonunda verilen numara, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için kullanılacaktır.