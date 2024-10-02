Greed Card başvuru nereden yapılır? ABD Freetown Büyükelçiliği, 2024 yılı için DV-2026 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı. Bu yılki başvurular, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü Türkiye saatiyle 20.00'de sona erecek. Başvuru süreci hakkında detaylar belli olurken, başvuruların ücretsiz yapılacağı ve yalnızca resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirileceği vurgulandı. Peki, Greed Card başvurusu nereden yapılır?

GREEN CARD BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvuru yapmak isteyenler, ABD hükümeti tarafından sağlanan ve tamamen ücretsiz olan DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Başvuru için tek geçerli adres, https://dvprogram.state.gov olup, başka bir kurum veya aracıya gerek olmaksızın bu site üzerinden doğrudan başvurular yapılabilmektedir.

GREEN CARD BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri oldukça basittir. 2 Ekim 2024 tarihinde açılacak olan başvuru formu, DV Lottery web sitesi üzerinden erişilebilir olacaktır. Başvurular, formun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmasıyla tamamlanır. Form doldurulurken kişisel bilgiler, pasaport bilgileri ve uygun bir biyometrik fotoğraf yüklenmelidir. Aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapan kişilerin tüm başvuruları geçersiz sayılacağından, yalnızca bir kez başvuru yapılması oldukça önemlidir.

Green Card başvurusunun sonuçları ise başvuru dönemi sona erdikten sonra aynı web sitesi üzerinden ilan edilecektir.