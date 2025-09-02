Graham Greene kimdir? Graham Greene kaç yaşında? Hangi filmlerde ve dizilerde oynadı?

Sinema ve televizyon dünyası, her dönemde yetenekli oyuncular sayesinde unutulmaz anlar yaşadı. Bu isimlerden biri de Kanadalı aktör Graham Greene'dir. Yerli halk kökenli bir oyuncu olarak hem film hem de dizilerdeki performansıyla büyük beğeni toplayan Greene, kariyeri boyunca kültürel temsili güçlendiren çalışmalara imza attı. Peki, Graham Greene kimdir, Graham Greene kaç yaşında ve hangi filmlerde ve dizilerde oynadı?

GRAHAM GREENE KİMDİR?

Graham Greene, 22 Haziran 1952 doğumlu, Kanadalı bir oyuncu ve aktivisttir. Ontario'nun Six Nations Rezervi'nde Oneida kökenli olarak dünyaya gelmiştir. Kariyerine 1970'lerin başında tiyatroda başlamış, ardından sinema ve televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. En çok tanınan rolü, 1990 yapımı Dances with Wolves filmindeki "Kicking Bird" karakteridir. Bu performansı ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandırmıştır.

Greene, oyunculuk kariyerinin yanı sıra, yerli halkların kültürel temsili ve hakları konusunda da aktif bir savunucuydu. 2000 yılında çocuklar için "Listen to the Storyteller" adlı sesli kitabıyla Grammy Ödülü kazanmış, 2015 yılında ise Kanada Onuru'na layık görülmüştür.

Greene, 1 Eylül 2025'te Toronto'da uzun süren bir hastalık sonrası 73 yaşında hayatını kaybetmiştir.

GRAHAM GREENE KAÇ YAŞINDA?

Graham Greene, 22 Haziran 1952 doğumlu olup, 1 Eylül 2025 tarihinde 73 yaşında vefat etmiştir.

GRAHAM GREENE NELERDE OYNADI?

Graham Greene'in oyunculuk kariyeri, 1983 yapımı Running Brave filmiyle başlamıştır. Ardından Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999), The Twilight Saga: New Moon (2009) ve Molly's Game (2017) gibi önemli yapımlarda rol almıştır.

Televizyonda ise Northern Exposure, Longmire, The Last of Us, Goliath, Reservation Dogs, Echo, 1883 ve Tulsa King gibi dizilerdeki performanslarıyla tanınmıştır.

GRAHAM GREENE HANGİ FİLMLERDE VE DİZİLERDE OYNADI?

GRAHAM GREENE FİLMLERİ

Graham Greene'in en bilinen filmleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Dances with Wolves (1990)

Thunderheart (1992)

Maverick (1994)

Die Hard with a Vengeance (1995)

The Green Mile (1999)

The Twilight Saga: New Moon (2009)

Molly's Game (2017)

Wind River (2017)

Antlers (2021)

Echo (2024)

Bu filmler, Greene'in geniş bir yelpazede karakterleri canlandırma yeteneğini ve sinemaya katkılarını göstermektedir.

GRAHAM GREENE TV DİZİLERİ

Graham Greene, televizyon dünyasında da önemli projelerde yer almıştır. Öne çıkan dizileri şunlardır:

Northern Exposure (1990'lar)

Longmire (2010'lar)

The Last of Us (2023)

Goliath (2010'lar)

Reservation Dogs (2020'ler)

Echo (2024)

1883 (2021)

Tulsa King (2022)

Bu dizilerdeki performansları, Greene'in televizyon dünyasında da ne denli etkili bir oyuncu olduğunu ortaya koymaktadır.