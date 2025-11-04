Haberler

Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm Fragmanı Bekleniyor

Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm Fragmanı Bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Gözleri KaraDeniz, ilk dakikalarından itibaren izleyicisini içine alan derin ve dokunaklı atmosferiyle öne çıkıyor. ATV ekranlarında her salı akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşan dizi, yeni bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı yapım; Karadeniz'in büyüleyici doğasından yola çıkarak İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan etkileyici bir hikâyeyi konu alıyor. Bu noktada izleyicilerin aklındaki en önemli soru ise şu: Gözleri KaraDeniz'in 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür. Mehmet dediğini yapmış, tüm ailesi ve konsey hakkında itirafçı olmuştur. Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler. Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır. Havva ve Sado'yu da yanına alarak tehlikeli bir işe daha atılırken, Azil'le karşı karşıya geleceğinden habersizdir. Üst mercilerden gelen beklenmedik bir iş birliği teklifi, Azil'e Osman'ı kurtarma yolunda bir çıkış yolu gösterir. Tehlikeli bir göreve atılan Azil, bu süreçte Güneş'le biraz daha yakınlaşır ve en sonunda ilişkilerine dair önemli bir karar alır.

Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm Fragmanı Bekleniyor

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş ve Azil'in son anda müdahalesiyle Mehmet'in infazı durdurulur. Güneş'in boşanmaktan vazgeçtiğini söylemesi Azil'de büyük bir şok yaratır. Birbirlerine bu kadar yaklaşmışken bir kez daha Mehmet bir duvar gibi aralarındadır.

Mehmet bir yandan ölümle burun buruna gelmenin korkusunu yaşarken, babası tarafından ölüm emrinin verildiği gerçeğiyle karşı karşıyadır. Artık Maçari'lerin bir ferdi olamayacağının bir kez daha farkına varan Mehmet, daha sert bir planla camiada yerini sağlamlaştırmak üzere kolları sıvar.

Güneş ve Azil, Mehmet'in itirafçılığı söz konusu olduğunda alınması gereken önlemleri düşünerek harekete geçerler. Azil, konseyin başı olarak kararlarını açıklarken, Güneş kurduğu tehlikeli oyunla ava giderken avlanır ve bir kez daha Mehmet'e teslim olmak zorunda kalır. Azil Güneş'i düştüğü tehlikeli durumdan kurtarabilecek midir?

Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm Fragmanı Bekleniyor

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİ KONUSU

Gözleri Karadeniz, Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan destansı bir serüveni anlatıyor. Denizle büyüyen Azil, bir gün Türkiye'nin en güçlü ailelerinden biri olan Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir.

Annesi bildiği Sabriye'nin ölümüyle sarsılan genç adam, köklerini bulmak için İstanbul'a gelir. Ancak bu yolculuk onu hem kardeşiyle hesaplaşmaya hem de imkânsız bir aşkın içine sürükler. İhanet, entrika ve güç savaşlarının ortasında kalan Azil'in en büyük mücadelesi, vicdanı ve kalbiyle olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı (Azil Yılmaz) ve Özge Yağız (Güneş Aydınay) yer alıyor. Onlara, Mehmet Özgür (Osman Maçari), Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva Kırkayvaz), Eren Ören (Dursun Yılmaz), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki Çakaroğlu), Gizem Arıkan (Ayla Çakaroğlu), Berk Ali Çatal (Sancar Eskier), Türkü Su Demirel (Fatoş Maçari), Özgür Çınar Deveci (Yunus Aydınay) ve Ayten Uncuoğlu (Asiye Maçari) gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Yapım, güçlü hikâyesinin yanı sıra Karadeniz kültürü, doğası, müzikleri ve horon sahneleriyle de büyük beğeni topluyor.

GÖZLERİ KARADENİZ ÇEKİM YERLERİ

Dizinin çekimleri, Rize'nin doğa harikası ilçesi Çamlıhemşin'de başladı. Karadeniz'in sisli dağları ve yemyeşil vadileriyle bezeli sahnelerin ardından prodüksiyon ekibi, hikâyenin şehir bölümleri için İstanbul'da çekimlerine devam ediyor.

Bu iki farklı coğrafya, dizinin atmosferine hem görsel hem duygusal derinlik katıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ HAKKINDA DİĞER DETAYLAR

• Yayın Bilgisi: Dizi her Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bölümler ayrıca ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de takip edilebiliyor.

• Uyarlama Durumu: Yapım, herhangi bir eserden uyarlama değildir; tamamen özgün bir senaryoya sahiptir.

• Yeni Bölüm Fragmanı: 11. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı, ancak kısa süre içinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.