Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınan eski sevgilisi Kervan Eminoğlu'nun ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Arabesk müziğin efsane ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni ve dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter dosyasında, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni bilgiler ortaya çıktı. soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
Olayın yankıları sürerken Kervan Eminoğlu'nun ifadesinin detayları da ortaya çıktı.