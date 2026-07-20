Haberler

Bursa'dan akılalmaz görüntü! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu

Bursa'dan akılalmaz görüntü! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu Haber Videosunu İzle
Bursa'dan akılalmaz görüntü! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile vuran hareketsiz bir yunus, görenleri şaşkına çevirdi. Olayın en tuhaf anı ise bir vatandaşın kıyıya vuran yunusu sırtına yüklenerek bölgeden uzaklaşması oldu. O anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Eşkel Sahili, eşine az rastlanır ve bir o kadar da ilginç bir olaya sahne oldu. Sahil şeridinde vakit geçiren vatandaşlar, kıyıya vurmuş hareketsiz halde duran bir yunus fark ederek durumu anlamaya çalıştı.

YUNUSU SIRTLAYARAK SAHİLDEN UZAKLAŞTI

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kıyıdaki yunusun yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, akıllara durgunluk veren bir harekete imza attı. Şahıs, hareketsiz haldeki yunusu omuzlayıp sırtına alarak sahilden hızla uzaklaştı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sahilde bulunan diğer vatandaşlar ise bu absürt anları büyük bir şaşkınlık içerisinde izledi. Gözlerine inanamayan bir vatandaş, yunusu sırtlayıp götüren adamı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi çekti.

Kaynak: Haberler.com
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer faal:

belki hyavanları vardır besleyecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Mor yeni takımına imzayı attı

Emre Mor yeni takımına imzayı attı
Anlaşma sağlandı! Amedspor'a 1.96'lık dev kaleci geliyor

Anlaşma sağlandı! Amedspor'a 1.96'lık dev kaleci
Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...

Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...
Çağla Şıkel’den eğlenceli tatil pozları: İngiltere'de 'Avatar' oldu

Çağla Şıkel’den eğlenceli tatil pozları: İngiltere'de 'Avatar' oldu
Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu

Alman damattan Türk bayraklı nişanın ardından bir sürpriz daha
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor