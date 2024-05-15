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GÖRENLER İNANAMADI! İşte Arda Kural'ın son hali...

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GÖRENLER İNANAMADI! İşte Arda Kural'ın son hali... Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan ve geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Arda Kural'ın son hali, görenleri şaşırttı. Hayranlarını ve takipçilerini şaşırtan Kural'ın bu değişimi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti. 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı. GÖRENLER İNANAMADI! İşte Arda Kural'ın son hali...

ARDA KURAL'IN SON HALİ

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ekranlara veda ederek sevenlerini üzmüştü. Gördüğü tedavinin ardından fazla kilolarından kurtulup saç ektirip eski günlerine dönüş sinyalleri veren ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.

GÖRENLER İNANAMADI! İşte Arda Kural'ın son hali...

"BİR AN EVVEL TOPLA KENDİNİ"

Bir hayli kilo verdiği gözlenen Kural'ın son halini görenler, "Bir an evvel topla kendini", "Kumaşı kaliteli", "Dön artık ekranlara", "Zayıfla dedik ama bu kadar da değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Arda Kural'ın son görüntüsü;

GÖRENLER İNANAMADI! İşte Arda Kural'ın son hali...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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