Gönül Dağı oyuncuları isimleri

Gönül Dağı oyuncuları! TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncularının isimleri araştırılıyor. Gönül Dağı dizisi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor ve oyuncu kadrosunun kimlerden oluştuğu merak konusu oluyor. Peki, Gönül Dağı oyuncuları hepsi isimleri haberimizde!

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Muammer Kaya (Ali Düşenkalkar): Veysel'in babası, Taner ile Ramazan'ın amcasıdır.

Hüseyin Kaya (Erdal Cindoruk): Ramazan'ın babası, Taner ile Veysel'in amcasıdır.

Selma Çiçek (Melis Sevinç): Gedelli'ye yeni gelen Fen bilgisi öğretmenidir.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...