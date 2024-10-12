Üye Girişi
Haberler

Gönül Dağı oyuncuları isimleri

Gönül Dağı oyuncuları isimleri
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncularının isimleri araştırılıyor. Gönül Dağı dizisi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor ve oyuncu kadrosunun kimlerden oluştuğu merak konusu oluyor. Peki, Gönül Dağı oyuncuları hepsi isimleri...

Gönül Dağı oyuncuları! TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncularının isimleri araştırılıyor. Gönül Dağı dizisi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor ve oyuncu kadrosunun kimlerden oluştuğu merak konusu oluyor. Peki, Gönül Dağı oyuncuları hepsi isimleri haberimizde!

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Muammer Kaya (Ali Düşenkalkar): Veysel'in babası, Taner ile Ramazan'ın amcasıdır.

Hüseyin Kaya (Erdal Cindoruk): Ramazan'ın babası, Taner ile Veysel'in amcasıdır.

Selma Çiçek (Melis Sevinç): Gedelli'ye yeni gelen Fen bilgisi öğretmenidir.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı

Gönül Dağı oyuncuları isimleri

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

Gönül Dağı oyuncuları isimleri

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Televizyon Gönül Dağı Magazin Yaşam Dizi Trt

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

 '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi

 İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı

Pilotlar bulutlardan kaçmak için havada tur attı
Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

Sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti: Çatılar uçtu, minareler devrildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri Belarus Kuzey İrlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sırbistan İsviçre maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sırbistan İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 13 Ekim EXXEN spor canlı izle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.