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Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Gönül Dağı 132. bölüm full HD izle ve Gönül Dağı full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle ve Gönül Dağı full HD bölüm izle diye araştırıyor. Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Amcaoğulları ayrı ayrı kendi dertleriyle uğraşırken, kasabada gelişen beklenmedik durum, onları bir araya getirir. Amcaoğulları birlikte kolları sıvamışken bu birlikteliği bozan durum ne olacaktır?

Sefer'in durumu iyice kötüleşmektedir. Son yaşadığı talihsiz olay, Zahide'nin endişelenmesine sebep olur. Sefer ve Zahide'yi bekleyen gelişme ne olacaktır? Bu sırada gözleri açılan Meryem de kasabaya gelmiştir. Rıfat ve Meryem'in ilk karşılaşmasında neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan – Taner
  • Gülsim Ali İlhan – Dilek
  • Ecem Özkaya – Zahide
  • Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer
  • Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin
  • Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer
  • Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah
  • Gülhan Tekin – Günşıl
  • Feyza Işık – Döndü
  • Nuri Gökaşan- Dişçi Musa
  • Cihat Süvarioğlu- Ramazan
  • Semih Ertürk- Veysel
  • Nazlı Pınar Kaya – Cemile
  • Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,
  • Eser Eyüboğlu – Selami
  • Çiğdem Aygün – Keriman
  • Şebnem Dilligil – Halime
  • Hüseyin Sevimli – Rıfat
  • Zümre Meğreli – Hemşire Elif
  • Hazal Çağlar – Asuman
  • Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen
  • Serkan Kuru - Doktor Kemal

GÖNÜL DAĞI 132. BÖLÜM FULL HD İZLE!

Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.

GÖNÜL DAĞI FULL HD BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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