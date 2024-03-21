7 aylık hamile olan ünlü oyuncunun aşk hayatı oldukça merak ediliyor. Bebeğini kucağına almaya hazırlanana Vuslateri'nin evli olup olmadığı da merak konusu oluyor. Peki, Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli, evli mi?

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Nazlı Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Vuslateri'nin kökenleri, Sakarya'nın Hendek ilçesinden gelmektedir ve ailesi Çerkes, Abhaz, Gürcü ve Arap kökenlerine sahiptir. Babası astsubay olduğu için aile, Adana'da görev nedeniyle 8 yıl boyunca yaşadı. Babası 1994 yılında emekli olduktan sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya döndü. Ancak, 1998'de anne ve babası boşandıktan sonra, annesi ve ablasıyla birlikte İstanbul'a taşındı.

İlkokul 2. sınıftan itibaren oyunculuk eğitimi alan Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne katıldı ve başarıyla tamamladı. Ayrıca DOT Tiyatrosu'nda da çalıştı. Oyunculuk kariyerine ilk adımını 1998 yılında Kanal D'de yayımlanan Ruhsar dizisi ile attı.

Televizyon kariyeri, Ruhsar dizisinin ardından Eyvah Kızım Büyüdü, Büyük Buluşma, Aliye, Kız Babası, Canım Ailem, Küçük Sırlar, Yerden Yüksek, İbreti Ailem, Yalan Dünya, Gönül İşleri, Anne, Tehlikeli Karım ve 2023 yapımı Bambaşka Biri gibi birçok projeyi kapsamaktadır.

GONCA VUSLATERİ'NİN SEVGİLİSİ KİM?

7 aylık hamile olan Gonca Vuslateri, konuk olduğu bir programda gözlerden uzak tuttuğu sevgilisinin adını ve mesleğini açıklamıştı: 'Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok.'

GONCA VUSLATERİ EVLENDİ Mİ?

Bebeğinin sevgilisi Levent ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturan Gonca Vuslateri, eşiyle olan karesini de takipçileriyle paylaştı.