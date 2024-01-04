Gonca Vuslateri hamile mi? Sorusu, Gonca Vuslateri'nin paylaştığı fotoğrafların ardından merak edildi ve arama motorları üzerinde araştırıldı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde rol alan ve aynı zamanda Zafer Rengi filminin kadrosunda bulunan Gonca Vuslateri hamile mi? Gonca Vuslateri kaç aylık hamile, bebeğinin cinsiyeti ne?

GONCA VUSLATERİ HAMİLE Mİ?

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu doğrulamıştı. Vuslateri "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem" diyerek bebek beklediğini söylemişti. Anne olmak için gün sayan oyuncu, çıktığı Kapadokya tatilinden hamilelik pozlarını paylaştı. Göbeği açık poz veren Vuslateri'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Gonca Vuslateri Vera rolüne hayat verdiği Abdullah Oğuz'un Zaferin Rengi filminin çekimleri sırasında anne olacağını öğrenmişti. 6 aylık hamile oyuncu kız bebek bekliyor.