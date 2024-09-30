Gökhan Günaydın kimdir? Gökhan Günaydın nereli, hangi partili, nereden milletvekili?

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GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Gökhan Günaydın, 21 Mayıs 1964'te Amasya'da doğdu. 24. ve 28. Dönem CHP Milletvekilidir.

Hukukçu, İktisatçı, Ziraat Mühendisi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr.; İstanbul Üniversitesi Hukuk, Anadolu Üniversitesi İktisat ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde kamu yönetimi yüksek lisansı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi doktorası yaptı.

Cambridge Sawstonhall İngilizce Dil Programı, Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü Yerel Yönetimler, Ankara Üniversitesi ATAUM AB Ortak Tarım Politikası ile AB Jean Monnet Hukuk Uzmanlığı programlarını tamamladı. Özel sektörde ve TMO'nun çeşitli birimlerinde çalıştı. İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İktisat Politikaları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2010 yılında makroekonomi doçenti oldu ve Ankara Üniversitesi'ne geçti. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 24. dönem Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Serbest avukatlık yaptı.

Çok sayıda makalesi ve kitabı yayınlanmıştır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Günaydın, bir çocuk sahibidir.