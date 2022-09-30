Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında? Gökhan Çıra sevgilisi kim?

Eski Futbolcu Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bir dönem Selin Ciğerci ile birlikteliğiyle gündeme gelen Gökhan Çıra kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli? Gökhan Çıra sevgilisi kim? İşte detaylar...

Gökhan Çıra 16 Şubat 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bir dönem Selin Ciğerci ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli? Gökhan Çıra biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra 16 Şubat 1996 yılında Tokat'da dünyaya gelmiştir. Gökhan Çıra, futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. 2014 yılında Galatasaray 19 yaş altı futbol takımına seçildi. 2014-2015 sezonunda, Galatasaray forması altında 23 lig maçına çıktı ve 5 gol kaydetti. Yine bu sezonda UEFA Gençlik Liginde forma giyme şansı verildi. Bu ligde Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund'un 19 yaş altı takımlarına karşı toplamda 4 maçta forma giydi. 2015 yılında Galatasaray 21 yaş altı futbol takımına geçti. 2015-2016 sezonunda ise 26 lig maçında forma giyip, 3 gol kaydetti. Galatasaray altyapısı altında iki sezon geçirdikten sonra takımdan ayrıldı. 22 Ağustos 2016 tarihinde 3. Lig takımı Beylerbeyi'ne transfer olarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2016-2017 sezonunda Beylerbeyispor forması altında 1 kez Türkiye Kupası maçında olmak üzere 33 resmi lig maçına çıktı ve Altay takımına karşı 6-1 yenildikleri maçta takımının ve kendisinin tek golünü kaydetti.

Gökhan Çıra 21 Ağustos 2017 tarihinde, 3. Lig takımı Diyarbekirspor'a 3 yıllık sözleşmeyle transfer oldu. Bu takımda kadroya girme şansı bulamadı. 1 kez Türkiye Kupası maçı olmak üzere sadece 3 lig maçında forma giyebildi. 2 Eylül 2019 tarihinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.Son resmi maçını 2 sene evvel Diyarbekirspor forması altında yapan Gökhan Çıra, Temmuz 2019 tarihinde, 2. Lig takımı Tuzlaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2019-2020 sezonunda sadece 4 lig maçında oynama şansı buldu. 9 Ekim 2019 tarihinde ilk kez forma giydiği maçta Niğde Anadolu takımına karşı 1 asist kaydetti ve maçı kendi sahalarında 2-0 kazandılar. Türkiye Kupası'nda ise iki maçta forma giydi.

Gökhan Çıra, 2014 yılında cinsiyet değiştiren şarkıcı ve İnternet fenomeni olan Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde evlenmiştir. 10 Eylül 2021 tarihinde çeşitli fikir ayrılıklarının oldukları gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmışlardır. 5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi. Çift, 16 Mayıs 2022 tarihinde yeniden evlendi. Aynı yılda çift, yeniden boşandı.

GÖKHAN ÇIRA SEVGİLİSİ KİM?

Gökhan Çıra şimdilerde Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaktadır.