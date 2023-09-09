Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin setinde tanışan Gökberk Demirci ve Özge Yağız, uzun süredir aşk yaşıyor. Sevenleri ise Gökberk Demirci ve Özge Yağız ayrıldı mı? Neden ayrıldı? sorularına yanıt aradı.

Yemin dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra ilişkilerine devam eden Özge Yağız ve Gökberk Demirci hakkında merak edilenler Gökberk Demirci ve Özge Yağız ayrıldı mı? Neden ayrıldı? soruları ile araştırıldı.

GÖKBERK DEMİRCİ VE ÖZGE YAĞIZ AYRILDI MI?

Yemin dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra ilişkilerine devam eden Özge Yağız ve Gökberk Demirci çifti, bir kez daha ayrıldı.

EVLİLİK HABERİ BEKLERKEN AYRILIK GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Her yerde el ele, göz göze olan çiftin beraberliğiyle ilgili herkes evlilik haberi beklerken ayrılık bilgisi geldi. İlişkilerine ikinci kez şans veren iki başarılı oyuncu bir kez daha ayrılık kararı aldı. Özge Yağız bu sezon başrolünü oynadığı "Safir" dizisinin çekimleri nedeniyle Kapadokya'da, Gökberk Demirci de geçen sezon sonunda ekibine dahil olduğu "Üç Kız Kardeş" nedeniyle Ayvalık'ta bulunuyor. Çift ayrılık haberlerinin ardından bir açıklama yapmadı.

Gökberk Demirci ve Özge Yağız