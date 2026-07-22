Goatstarter ve DOA, exit deneyimini kurucu programına dönüştürdü

Esad Kılıç ve Burhan Kocabıyık’ın 2020’de kurduğu yapay zeka girişimi ARspar, 100 binden fazla kullanıcıya ulaşarak Lamborghini ve Westwing’in de aralarında bulunduğu 70’i aşkın kurumsal markayla çalıştı. Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme çözümleri geliştiren şirket, Mayıs 2024’te Hollanda merkezli bir dijital alan planlama platformuna satıldı.

İki kurucu, ARspar’ın kuruluşundan satışına kadar geçen süreçte edindikleri ürün geliştirme, müşteri bulma ve gelir yaratma deneyimini daha sonra Goatstarter çatısı altında sistematik bir programa dönüştürdü. Programın DOA topluluğu bugün 1.300’ü aşkın ücretli katılımcıya sahip. Katılımcıların geliştirdiği proje sayısı ise 200’ü geçti.

Programın temelinde, girişimciliği teorik eğitimlerden çok uygulama üzerinden öğretme yaklaşımı bulunuyor. Katılımcılar ürün fikirlerini doğruluyor, ilk sürümü geliştiriyor, potansiyel müşterilerle görüşüyor ve program devam ederken satış yapmayı hedefliyor.

EXİT SONRASINDA YENİ ÜRÜN

Esad Kılıç ve Burhan Kocabıyık, ARspar’ın satışından sonra da ürün geliştirmeyi sürdürdü. Mart 2025’te kullanıma sunulan yapay zeka video platformu Prototipal, Stripe doğrulamalı TrustMRR kaydına göre ilk yılında 100 bin doları aşan gelir elde etti.

Prototipal, kurucuların Goatstarter’da anlattığı yöntemin güncel uygulamalarından biri olarak konumlanıyor. Ürün, kapsamlı bir ekip ve uzun geliştirme döngüsü kurmak yerine, pazardaki ihtiyacın test edilmesi, ilk sürümün kısa sürede hazırlanması ve ödeme yapan müşteriler üzerinden geliştirilmesi yaklaşımıyla ilerledi.

Bu yöntem Goatstarter’daki katılımcılara da aktarılıyor. Programda yazılım geçmişi olmayan fizyoterapistler, muhasebeciler ve farklı alanlardan profesyoneller, yapay zeka destekli geliştirme araçlarından yararlanarak SaaS (Hizmet olarak Yazılım) ürünleri veya dijital hizmetler oluşturabiliyor.

Goatstarter Kurucu Ortağı Esad Kılıç, bu dönüşümü şu sözlerle değerlendiriyor: “ARspar’ın satış süreci, şirket kurmanın teknik uzmanlıktan çok, doğru yöntemi uygulamaya dönüştüğünü gösterdi. Yakın zamana kadar bir ürünü pazara sunmak aylar alırken, bugün yapay zeka araçlarıyla bu süre haftalara inebiliyor. Doğru yöntemle ilerleyen bir fizyoterapist ya da muhasebeci, yazılım geçmişi bulunmasa bile kısa sürede ödeme alan bir dijital ürün geliştirebiliyor.”

GELİŞTİRME ARAÇLARININ KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

Bu yaklaşım, yapay zeka araçlarının yazılım geliştirme süreçlerinde daha yaygın kullanıldığı bir dönemde büyüyor. Stack Overflow’un 2025 Developer Survey araştırmasına göre, katılımcıların %84’ü geliştirme süreçlerinde yapay zeka araçlarını kullandığını veya kullanmayı planladığını belirtiyor. Profesyonel geliştiricilerin %50,6’sı ise bu araçlardan her gün yararlanıyor.

Araştırmanın verileri, kod üretme, hata ayıklama ve ürünün ilk sürümünü oluşturma gibi işlerde yapay zeka desteğinin giderek yerleşik hale geldiğini gösteriyor. Goatstarter’ın modeli, bu teknik kapasiteyi müşteri ihtiyacını doğrulama, fiyat belirleme ve satış yapma adımlarıyla birleştiriyor.

Program içinde ürünün hazırlanması tek başına yeterli kabul edilmiyor. Katılımcıların potansiyel kullanıcılarla görüşmesi, geribildirim toplaması ve mümkünse ödeme alması bekleniyor. Böylece teknik olmayan kurucuların da fikirlerini pazarda sınaması mümkün hale geliyor.

Goatstarter, bir sonraki aşamada program mezunlarına yatırım yapacak bir kol kurmayı planlıyor. Yatırım değerlendirmelerinde kurucuların program boyunca sergilediği ilerleme, çalışma biçimi, müşteriyle kurduğu ilişki ve satış performansı dikkate alınacak. Böylece ARspar ve Prototipal’da kullanılan uygulamalı yöntem, ürün geliştirmeden yatırım kararına uzanan daha geniş bir modele taşınacak.

Kaynak: Haberler.com