TMC Film'in yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerinde Murat Yıldırım ile Ebru Şahin'in yer aldığı yeni dizi "Gizli Bahçe" hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Dizi, izleyicileri etkileyici bir hikaye ile buluşturmayı vaat ediyor. Peki, Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisi hangi gün yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GİZLİ BAHÇE KONUSU NEDİR?

Nazlı, oğlu Memo'yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo'nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo'ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı'nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir. Memo'yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir'in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo'nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

GİZLİ BAHÇE OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım,

Ebru Şahin,

Kerem Özdoğan,

Ezgi Eyüboğlu,

Çağdaş Onur Öztürk,

Uğur Çavuşoğlu,

Zerrin Nişancı,

Kubilay Karslıoğlu,

Burcu Türünz,

Gülin İyigün,

Birsen Dürülü,

Hakkı Ergök,

Gamze Topuz,

Cemil Büyükdöğerli,

Yıldırım Memişoğlu,

Sude Belkıs,

Eren Dinç,

Toprak Kahraman ve

çocuk oyuncu Pamir Boyraz.