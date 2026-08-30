Girne'deki can pazarında onlarca kişiyi hayatını kurtardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasıyla sonuçlanan facianın ardından kurtarma çalışmalarının ilk anlarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay sırasında bölgeye yakın bir noktada bulunan yat işletmecisi Fırat Gencer, geminin batmasından önce yaşananları ve ardından gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonunu anlattı.

“BU HAVADA SEYİR Mİ YAPILIR?” DEDİK

Kıbrıs Postası'nın haberine göre Fırat Gencer, geminin denize açıldığı saatlerde otelin sahilinde bulunduğunu söyledi. Denizin oldukça sert ve fırtınalı olduğunu belirten Gencer, yolcu gemisinin hareket ettiğini gördüklerinde hava koşulları nedeniyle endişelendiklerini ifade etti.

Gencer, o sırada kendi aralarında, “Bu havada seyir mi yapılır?” şeklinde konuştuklarını aktardı. Bir süre sonra denizin üzerinde turuncu renkte bir şeyin patladığını gördüğünü anlatan Gencer, bunun ardından durumdan şüphelendiğini belirtti.

PEŞ PEŞE DÖRT PATLAMA GÖRDÜ

Denizdeki turuncu görüntünün kısa süre içinde ikinci, üçüncü ve dördüncü kez ortaya çıktığını söyleyen Gencer, bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdiğini aktardı.

Gencer, ilk ihbarının ardından kendisine herhangi bir olay bildiriminin ulaşmadığının söylendiğini ifade etti.

Ancak kısa süre sonra Sahil Güvenlik tarafından yeniden arandığını belirten Gencer, o anları şöyle anlattı: “Akabinde 5 dakika sonra aradı ve ‘Tekne batıyor’ ihbarı verdi. Bizim teknemiz karadaydı. Suya atlayıp ilk gidenlerden biriyim ben. Sahil Güvenlik de hemen yanımızda geldi.”

TEKNESİYLE ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI

İhbarın ardından kendi tekneleriyle bölgeye hareket ettiklerini belirten Gencer, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Denizde bulunan yolcuları teknelerine almaya başladıklarını anlatan Gencer, ilk etapta yaklaşık 35-40 kişiyi teknelerine çıkardıklarını ifade etti.

Teknenin kapasitesinin dolmasının ardından kurtarma çalışmalarını özellikle bebek ve çocuklara yoğunlaştırdıklarını belirten Gencer, denizde bulunan can sallarındaki çocukları da tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.