Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan gemi kazası için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan gemi kazası için başsağlığı mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı; kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diledi.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olması nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
  • Kurtulmuş, yolcuların ve mürettebatın kurtarılması için sürdürülen çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni etti.
  • Kurtulmuş, gemideki yolculara, mürettebata ve KKTC'deki kardeşlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan ayrılan bir feribotun alabora olmasına ilişkin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kurtulmuş, yolcuların ve mürettebatın kurtarılması için sürdürülen çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni etti.

"FEVKALADE HAZİN OLAY"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzülerek öğrendim. Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor; yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve KKTC'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor

Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp kişi sayısı hayli vahim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! İki rakip bir an olsun ayrılmadı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın