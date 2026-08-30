TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan gemi kazası için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan ayrılan bir feribotun alabora olmasına ilişkin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kurtulmuş, yolcuların ve mürettebatın kurtarılması için sürdürülen çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni etti.

"FEVKALADE HAZİN OLAY"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzülerek öğrendim. Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor; yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve KKTC'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA