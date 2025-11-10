Giresun'un önemli ilçelerinden Bulancak, son yıllarda belediye yönetimi ve sosyal projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Giresun Bulancak Belediye Başkanı kimdir? sorusu, ilçenin yerel yönetimini ve gelecekteki projelerini merak eden vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Giresun Bulancak Belediye Başkanı kimdir? Bulancak Belediyesi hangi partide? Detaylar haberimizde...

GİRESUN BULANCAK BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Bulancak, Giresun'un önemli ilçelerinden biri olarak hem ekonomik hem de kültürel açıdan bölgeye katkı sağlayan bir yerleşim merkezidir. Bu ilçenin belediye başkanlığını yürüten isim ise Necmi Sıbıç'tır. 1973 yılında Bulancak'ta dünyaya gelen Sıbıç, çocukluk ve gençlik yıllarını ilçede geçirmiştir. Eğitim hayatına da burada başlayan Sıbıç, lise döneminde milli boksör olarak dört yıl boyunca spor kariyerine odaklanmıştır.

Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Sıbıç, hem akademik hem de sosyal yönleriyle aktif bir yaşam sürdürmüştür. Spor ve eğitim alanındaki disiplinli yaklaşımı, ilerleyen yıllarda siyasete ve belediye yönetimine yansımıştır.

2008 yılında Bulancakspor Kulüp Başkanlığı görevini üstlenen Sıbıç, bu süreçte yerel yönetim ve topluluk organizasyonu konularında deneyim kazanmıştır. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) çeşitli yönetim görevlerinde yer almış; Giresun İl Başkan Yardımcılığı, Bulancak İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür.

Sıbıç, 2004-2009 ve 2014-2019 yılları arasında Bulancak Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmış ve bu süreçte ilçenin kalkınmasına yönelik birçok projeye imza atmıştır. Mali müşavir olarak da görev yapan Sıbıç, evli ve bir çocuk babasıdır.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçime giren Necmi Sıbıç, yüksek bir oy oranıyla Bulancak Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir. Bu seçim, ilçede CHP'nin belediyecilik anlayışını güçlendiren önemli bir adım olmuştur.

BULANCAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Bulancak Belediyesi, günümüzde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde faaliyet göstermektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bulancak'taki varlığı, uzun yıllara dayanan parti teşkilatları ve yerel yönetim deneyimleriyle güçlenmiştir. Sıbıç'ın geçmişteki İlçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı görevleri, partisinin ilçedeki etkisini artırmada önemli bir rol oynamıştır.

CHP'nin Bulancak Belediyesi yönetimindeki öncelikleri arasında altyapı geliştirme, sosyal hizmet projeleri, spor ve kültür faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve şeffaf belediyecilik anlayışı bulunmaktadır.