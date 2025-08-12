Georgina Rodriguez kimdir? Georgina Rodriguez kaç yaşında, nereli?

"Georgina Rodriguez kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusu özellikle magazin gündeminde sıkça araştırılıyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Georgina, modellik kariyeri, lüks markalarla yaptığı iş birlikleri ve kendi giyim markasıyla moda dünyasında önemli bir isim haline gelmiştir. İşte Georgina Rodríguez'in hayatı, kariyeri, özel yaşamı ve Cristiano Ronaldo ile tanışma hikâyesi…

GEORGINA RODRIGUEZ KİMDİR?

Georgina Rodríguez, 27 Ocak 1994'te Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. Arjantinli bir baba ve İspanyol bir annenin çocuğu olan Georgina, ailesiyle birlikte ilk yıllarını baba tarafından akrabalarının yanında geçirdi. Henüz bir yaşındayken annesi İspanya'ya dönmeye karar verdi ve aile, Huesca eyaletindeki Jaca şehrine taşındı. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan Georgina, 4 yaşında klasik bale eğitimi almaya başladı.

Georgina Rodríguez kariyerine dansçı olarak başladı. 18 yaşında Madrid'e taşındı ve geçimini sağlamak için gündüzleri perakende sektöründe, hafta sonları ise bir barda çalıştı. Moda sektöründeki kariyeri, Gucci mağazasında satış danışmanı olarak işe başlamasıyla ivme kazandı. Bu dönemde mağazada Cristiano Ronaldo ile tanışması, hayatının dönüm noktalarından biri oldu.

CRISTIANO RONALDO İLE OLAN İLİŞKİSİ

2016 yılında başlayan ilişkileri kısa sürede tüm dünyada konuşulmaya başladı. Çiftin birlikte dört çocuğu bulunuyor: ikizler Eva Maria ve Mateo, kızları Alana Martina ve Bella Esmeralda. Ronaldo'nun ayrıca Cristiano Jr. adında bir oğlu var.

NETFLIX BELGESELİ

2022 yılında, kendi hayatını konu alan "Ben Georgina'yım" adlı belgesel Netflix'te yayınlandı. Georgina aynı zamanda moda alanında kendi markasını kurarak girişimcilik faaliyetlerine devam ediyor.