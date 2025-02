Gene Hackman kimdir? Gene Hackman kaç yaşında, nereli?

Hollywood'un efsane isimlerinden biri olan Gene Hackman, unutulmaz rolleri ve ödüllü performanslarıyla sinema tarihine damga vurmuş bir aktördür. Peki, Gene Hackman kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte usta oyuncunun biyografisi, kariyeri ve özel hayatına dair tüm merak edilenler...

GENE HACKMAN KİMDİR?

Gene Hackman, tam adıyla Eugene Allen Hackman, 30 Ocak 1930 tarihinde San Bernardino, Kaliforniya, ABD'de doğmuş, iki Oscar ödüllü Amerikalı emekli bir aktördür. 2025 yılı itibarıyla 95 yaşındadır. 27 Şubat 2025 tarihinde eşiyle birlikte evinde ölü bulunmuştur.

Hackman, 1956 yılında oyunculuk kariyerine başlamış ve 2004 yılında emekli olana dek altıdan fazla on yıl boyunca sinema dünyasında aktif olarak yer almıştır. Kariyeri boyunca iki Akademi Ödülü, iki BAFTA, dört Altın Küre ve bir Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü kazanmıştır. En bilinen rolleri arasında "The French Connection" (1971) filmindeki Jimmy "Popeye" Doyle karakteri ve "Unforgiven" (1992) filmindeki "Little" Bill Daggett karakteri bulunmaktadır.

Hackman, 2004 yılında oyunculuktan emekli olduktan sonra, Daniel Lenihan ile birlikte "Wake of the Perdido Star" (1999), "Justice for None" (2004) ve "Escape from Andersonville" (2008) gibi tarihi kurgu romanları kaleme almıştır. Ayrıca, "Payback at Morning Peak" (2011) ve "Pursuit" (2013) adlı solo romanları da bulunmaktadır.

Hackman, 1991 yılından beri klasik piyanist Betsy Arakawa ile evlidir ve üç çocuğu bulunmaktadır.