Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 21. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izleme linki var mı? 8 Aralık Show TV canlı izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! 8 Aralık Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NE?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 20. Bölümünde; Sadi, Songül'deki değişimi çözmeye çalışırken, Songül de Melike'den Sadi'nin ve Derya'nın telefon sinyalini araştırmasını ister. Melike'nin getirdiği sonuçlar Songül'ü bir kez daha üzer.

Kıvanç ve Derya'nın birbirlerine karşı olan hisleri günden güne güçlenirken, Derya'nın yemek teklifine verdiği cevap Kıvanç'ın kariyeri hakkında şaşırtan bir karar almasına neden olur. Bu karar Derya'nın fikrini değiştirmeye yetecek midir? Servet, Gizem ve Türkan'ı evden göndermek ve oğlunu kurtarmak için kimsenin beklemediği bir adım atarak Kadri'yle iletişime geçilmesini sağlar. Kadri'nin öfkesiyle neler yapabileceğini hesaba katmayan Servet, en büyük cezayı kendine kestiğinden habersizdir. Songül ve Sadi arasındaki kırgınlık devam ederken Can'ın web sitesini bitirmesi ikilinin harekete geçmesini sağlar. İkili gazeteci kimliğiyle iş adamının karşısına geçerken iş adamının Songül'e olan yakın tavrı Sadi'nin radarına takılır.Songül'ün buluşmak için verdiği adrese giden Sadi her sırrın bir gün açığa çıkacağını bir kez daha öğrenir ve bu kez yalnız değildir.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-