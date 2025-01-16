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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta'nın 16 Ocak Perşembe bölümünde günün birincisi ve altını kimin aldığı merak konusu oldu. İzleyiciler merakla, 16 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve altını hangi gelin aldı sorularını araştırıyor. Peki, 16 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte detaylar!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 16 Ocak tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 OCAK 2025

GAMZE- 20 puan

EZGİ- 13 puan

BEYZANUR- 14 puan

DUYGU- 15 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 14 OCAK 2025

EZGİ- 22 puan

BEYZANUR- 11 puan

DUYGU- 11 puan

GAMZE- 18 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 OCAK 2025

BEYZANUR- 23 puan

EZGİ- 13 puan

DUYGU- 19 puan

GAMZE- 6 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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