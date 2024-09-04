Üye Girişi
Haberler

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta programının 4 Eylül tarihli bölümünde puan durumu merak konusu oldu. Yarışmacı gelinlerin kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi kim oldu, kim kaç puan aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta programının 4 Eylül tarihli bölümünde yarışmacı gelinlerin puan durumu merak konusu oldu. Bugünün bölümünde gelinler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. 4 Eylül Çarşamba günü çeyrek altını hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 7. sezonunda Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altınların sahibi bugün Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU

  1. AYSUN- 19 puan
  2. YASEMİN- 15 puan
  3. ELİZ- 13puan
  4. RABİA- 7 puan
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gelinim Mutfakta Soğuk Haber Televizyon Aslı Hünel Kanal D Magazin Yaşam

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum
Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Semih Kılıçsoy kadrodan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan neden çıkarıldı, ne oldu? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de 5. ve 6. Hafta programı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? Amasya'da Ardışık İki Deprem: 2.6 ve 3.2 Büyüklüğünde Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir? Amasya'da deprem! Amasya'da deprem mi oldu? Amasya'da saat kaçta, nerede deprem oldu?
title