GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta programının 4 Eylül tarihli bölümünde yarışmacı gelinlerin puan durumu merak konusu oldu. Bugünün bölümünde gelinler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. 4 Eylül Çarşamba günü çeyrek altını hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 7. sezonunda Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altınların sahibi bugün Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU